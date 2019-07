UNJCI: Ce que Franck Ettien veut faire pour les journalistes

La liste Innovons Ensemble conduite par Franck Ettien a entamé sa campagne pour l'élection à la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) au sein des rédactions du groupe Olympe (Soir info, l'Inter et l'Infodrome) et du quotidien Le Patriote. C'était lundi 8 juillet 2019. A ses hôtes, Franck Ettien a été clair sur sa vision et ses ambitions pour la plus grande faîtière des journalistes de Côte d'Ivoire.

Franck Ettien démarre sa campagne dans les rédactions

Il s'est exprimé en ces termes : « Nous voulons rendre la gouvernance inclusive et transparente. Si nous sommes élus, nous comptons installer des délégations dans les rédactions car cela fait partie des textes de l’Unjci. Nous allons réformer le concours Ebony ». Insistant sur la formation de ses collègues, Franck Ettien veut redonner au journaliste ses lettres de noblesse en le réconciliant avec les lecteurs.

« Je suis déterminé et engagé et nous comptons signer un pacte social avec toutes les organisations. Nous allons insister sur la formation et la spécialisation des journalistes », a-t-il précisé. Franck Ettien a prononcé le même discours à ses confrères de Le Patriote. Mettant l'accent sur la confraternité pendant l'élection, il a insisté sur la qualité de la formation.

« Si nous remportons l’élection, des bourses de formation seront octroyées aux journalistes pour se former et de même des clubs dans les écoles verront le jour pour inciter les jeunes au métier de journaliste. Des accompagnements primaires seront accordés aux journalistes pour leur mettre de mieux vivre et cela en accord avec la Mutuelle de santé des médias (Ms Médias).

Hamadou Ziaho et Yacouba Sangaré, respectivement rédacteur en chef de L'inter, et rédacteur en chef adjoint de Le Patriote, ont souhaité bonne chance au candidat Franck Ettien. La campagne électorale pour la présidence de l'UNJCI a été lancée vendredi 5 juillet 2019. Avec Franck Ettien et sa liste Responsabilité Transparence Solidarité, devront compétir les listes ''Union de toutes les générations'' de Jean Claude Coulibaly, et ''Cohésion Action Professionnalisme'' de Lance Touré. Le congrès de tiendra les 20 et 21 juillet 2019.