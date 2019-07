Alpha Yaya Touré mélange tout chez Guillaume Soro

Sans chausser de gants, l'honorable Alpha Yaya Touré a apporté une cinglante reponse à Abi-Daman Koné, secrétaire général du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), une formation politique qui milite en faveur de l'accession à la présidence de la République de Côte d'Ivoire de Guillaume Soro.

La cinglante reponse d'Alpha Yaya Touré au secrétaire général adjoint du RACI

Alpha Yaya Touré est apparu très remonté contre les accusations du sieur Abi-Daman Koné, secrétaire général adjoint du Raci de l'honorable Soro Kanigui. Le concerné avait dans une contribution, décrié l'inactivité du député de Gbon à l'époque où il avait été nommé coordinateur régional du parti pour la région de la Bagoué. Allégations vigoureusement rejétées par le député Alpha Yaya Touré. En reponse au SGA du Raci, le député maire de Gbon s'en est violemment pris au parti dont Guillaume Soro assure la présidence d'honneur.

Alpha Yaya Touré : "il faudra certainement plus d'un siècle pour que le RACI accède au pouvoir"

C'est avec mépris et tristesse que j'ai lu ton texte mensonger qui rime avec la plus grande malhonnêteté que reflète ta personne. Par principe, je ne dévoilerai pas certaines choses sur la place publique. En fait, mon éducation me l'interdit. Pour rappel, demande à Kanigui, il te dira que je ne lui ai jamais demandé la présidence du RAci de la Bagoué.

Si pour toi, le Raci est le parti qui fait ta promotion et qui compte gérer le pouvoir d État en 2020, sois en heureux et continue ton combat.

Quant à moi, j'ai fini par comprendre qu'il faudra certainement plus d'un siècle pour que ce parti accède au pouvoir dans une Republique bananière, mais pas en Côte d'Ivoire.

J'ai du respect pour Soro Guillaume, je me garderai donc de relater certains faits sur les réseaux sociaux.

Je ne te rejoindrai donc pas dans ton lit d'ignorance, néanmoins, je te donnerai quelques réponses pour éclairer ta pauvre lanterne embuée par l'inculture.

Pour ce qui me concerne, je n ai vraiment rien à te dire. Je préfère te laisser mener ta petite enquête de moralité sur ma personne.

Depuis 2013, je suis le maire de ma commune, veux-tu savoir comment j'y suis parvenu?

Les parents ont envoyé une délégation me voir pendant 1 semaine pour me demander pardon pour que j'accepte de briguer le poste de premier magistrat de la commune de Gbon.

Les raisons de cette sollicitude sont diverses. Il me suffit de citer ma franchise et ma sincérité dans mes rapports avec les uns et les autres, sans oublier l'assistance et l'aide que je leur apporte de manière indifférenciée.

Kanigui ne te dira pas le contraire car malgré les difficultés que j ai traversées, il m'a sollicité à deux reprises. Il est mieux placé que moi pour t'en parler, puisque je n'ai pas pour principe de crier sur les toits chaque fois que j'apporte mon aide à mon semblable. Je ne devoilerai donc pas les montants à lui remis.

Car, même si tu n’es plus avec ta femme, il ne faut pas trahir les secrets conjugaux passés.

Abi Daman, certes il y a des jeunes qui m'insulteront mais je mets cela sur le compte de l'ignorance, puisqu'ils ne savent pas qui est Touré Alpha Yaya.

Alpha Yaya Touré : "le RACI est une petite association villageoise"

Mon frere, ton inculture et ton orgueil vont t'amener à détruire cette petite association villageoise qui a pour emblème la termitière. Pour rappel, je ne suis pas passé par Kanigui pour atteindre Soro,

mais plutôt par Kaweli, le député de Ferké, un jeune homme dynamique pour qui j'ai le plus grand respect pour sa sincérité, son sérieux et son humilité.

Le jour de ma rencontre avec Soro précisément en Avril 2017,il n'a pas manqué de me dire, Alpha je suis ravi de te connaître car tu es très populaire dans ta région, je ne te connaissais ni d'Adam, ni d'Eve, mais le sondage que je mène t'a révélé à moi et je n'ai pas manqué de dire à ton papa Dossongui que tu remporterais toutes les élections qui seront organisées dans ta zone.

De même, Abi Daman, Soro Guillaume te dira que je suis un bosseur. Chaque jour que Dieu faisait, je lui proposais des stratégies politiques, je le faisais par dévouement parce que lorsque je suis dans une équipe, je ne sais pas tricher. Je m'investis à fond pour le succès de cette équipe.

Alpha Yaya Touré : "aucun proche de Soro ne peut lui apporter une victoire électorale"

Regarde autour de Soro et dis-moi qui peut lui apporter une victoire électorale?

Les élections régionales et municipales sont une preuve tangible de ce que j'avance.

Certains ont insulté, dénigré le régime, ils ont été démis de leur fonction et depuis, ils souhaitent que Soro assure leur popote.

Même toi Abi Daman que peux tu apporter à Soro ?

Tu passes ton temps à injurier les hommes politiques et ceux qui sont opposés au Raci de la manière la plus médiocre.

En politique, on n'a pas besoin d être arrogant, impoli , orgueilleux pour avoir l'estime du peuple.

J'ai quitté le groupe car je savais qu il n'y avait pas d'avenir avec vous. Voici la raison principale de mon départ: vous êtes devenus des insulteurs publics.

Et avant même de faire la moindre déclaration, j'ai pris la peine d'expliquer à l'ex-Pan les raisons de mon départ et de lui dire avec la plus grande humilité que nous devons rejoindre le Président Alassane Ouatara.

J'ai été très déçu le jour où j'ai vu Kanigui et Lobognon se bagarrer dans le bureau annexe. Ce jour-là, j'ai compris beaucoup de choses.

Par votre faute, Soro a perdu l'APF et pis, il a été humilié.

Vous ne lui apporterez aucun électorat et il est seul à faire toutes les dépenses. Même le stylo avec lequel tu écris Abi Daman c'est Soro qui te l'a acheté. C'est pathétique!

Je suis réaliste et sincère, et je te promets que plus les jours passeront, plus les quelques personnes intelligentes que Kanigui continuent de tromper prendront conscience et rejoindront le RHDP.

Et je t'informe aussi que je reçois un autre groupe qui fera certainement sa déclaration d'adhésion ce week-end.

Alpha Yaya Touré : "Je reste debout et je suis prêt à vous affronter"

Je reste debout et je suis prêt à vous affronter car la différence entre vous et moi, c'est que j'ai la bénédiction de mes parents alors que vous faites la honte des vôtres.

A bon attendeur salut,cher journaleux!

NB : je ne mentirai jamais pour faire plaisir à un être humain,car ce monde n est qu un lieu de passage.

Alpha Toure Yaya

Maire de Gbon

Coordinateur Régional Génération Gagnante de la Bagoué

