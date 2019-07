Kiff no beat: Elow’n et ses compagnons ne veulent "pas dormir"

Après près de 10 années de carrière, les membres du groupe Kiff no beat, donneront un concert live le samedi 10 août prochain au Palais de la culture de Treichville.

Les Kiff no beat en concert live le mercredi 10 aout prochain

Ils sont incontestablement les leaders du rap en Côte d’Ivoire. Révélés au public ivoirien après avoir remporté un concours de rap en 2010, les membres du groupe Kiff no beat, ont réussi à imposer leur style musical à la jeunesse ivoirienne, ce qui leur a ouvert les portes de l’international. Après avoir sillonné plusieurs pays africains et européens durant près de 10 ans, Elow’n et ses compagnons entendent marquer un arrêt pour dire merci à la jeunesse ivoirienne. A cet effet, les Kiff no beat entendent communier davantage avec leurs fans en organisant un concert qui aura lieu le samedi 10 Août 2019 à partir de 17 heures à la salle Anoumabo du palais de la culture de Treichville.

Pour cet événement qu’ils ont dénommé ‘’on va pas dormir’’, les talentueux rappeurs ivoiriens qui sont en pleine promotion de leur dernier album intitulé ‘’ Blédard is the new fresh’’, ont invité leurs mélomanes à se rendre massivement au palais de la culture le 10 août prochain. «ça va être du lourd, du jamais vu, ce qui va se passer au Palais. Il y aura beaucoup de belles surprises. Venez, on va s’amuser. On va pas dormir», ont promis les membres du 13 lors d’une conférence de presse qui a eu lieu mardi dernier.

Pour la réussite de cet spectacle, l’opérateur de téléphonie mobile Moov Côte d’Ivoire et le balel de production des Kiff no beat, Universal music Africa, ont décidé de se donner la main afin d’offrir aux fans du rap un événement inoubliable. ‘’Nous sommes un opérateur qui soutient la culture. L’opérateur No Limit a très tôt fait le pari de la jeunesse et veut contribuer à sa façon à l’éclosion des talents nationaux. Les exemples sont légion, avec Arafat, Kerozen, Serge Beynaud… Kiff No Beat est un groupe non conformiste énergique, audacieux, influent qui sait briser les codes avec talent. C’est un groupe qui ose, qui innove, qui avance avec un esprit No Limit. Cet état d’esprit mérite simplement notre soutien. D’où le choix porté par nous sur ce groupe pour porter et être les ambassadeurs du concept la DATA Attitude auprès de la jeunesse, cette génération ultra connectée", a soutenu Hervé Kouassi, directeur de la communication de l’opérateur mobile avant d’ajouter que "Moov veut apporter un plus à la culture en Côte d’Ivoire, c’est pourquoi nous avons présenté un projet à Universal music africa (UMA) qui a donné son accord".