Côte d'Ivoire: Quand le challenge Elow'n Kiff no beat change des vies

Une publication du jeune rappeur Elow'n Kiff no beat a déclenché un challenge qui enflamme les réseaux sociaux et a même commencé à changer des vies.

Des rêves se réalisent grâce au challenge Elow'n Kiff no beat

C'est la tendence du moment sur les réseaux sociaux. Presque tout le monde se prête au challenge Elow'n Kiff no beat qui consiste à solliciter l'aide d'une personnalité plus aisée financièrement. Tout est parti d'une publication du jeune rappeur du groupe Kiff no beat, Elow'n, le 24 juin dernier sur Instagram. Faisant les éloges de Didier Drogba, le rappeur en a profité pour demander une montre de grande valeur à l'ancien capitaine des Eléphants. Touché par cette publication, Didier Drogba a répondu favorablement en demandant à Elow'n Kiff no beat de passer le voir.

Depuis lors, le challenge denommé #ElownKiffNoBeatChallenge est né. Des personnes méconnues du grand public rendent hommage à des personnalités et en profitent pour faire une demande d'audience. Certaines personnalités ont repondu favorablement à la demande de leurs admirateurs à l'instar du leader du groupe Magic System, Asalfo qui, touché par la publication du jeune Zoro Bi Ballo Franck, a decidé de rencontrer ce dernier avec qui il a suivi la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Namibie à Yopougon Ficgayo en compagnie du ministre Alain Donwahi et de l’ambassadeur de l'Union européenne, Jobst Von Kirchmann. Inimaginable, Incroyable, mais vrai pour le jeune Zoro Bi Ballo Franck qui a de très fortes chances de voir ses projets et rêves se réaliser.

Même son de cloche pour la jeune Leslie Hadassa et Joscha Nathan qui ont également suivi la tendance du challenge Elow'n Kiff no beat en ciblant l'ex ministre de la Communication, Affousiata Bamba Lamine. Et elle a également accepté de revecoir ses admirateurs. Epatée par les projets que ces jeunes ont eu à lui présenter, l'ex ministre ivoirienne s'est exprimée sur sa page facebook en ces termes. ''J'ai reçu en audience Mademoiselle Leslie Hadassa et Monsieur Joshua Nathan, 2 jeunes pleins de talents et d'ambitions. Je retiens au terme de notre rencontre que notre jeunesse ne demande qu'à être écoutée et soutenue. À vous et à l'ensemble des jeunes de notre pays, je tâcherai d'être davantage à votre disposition car vous n'attendez que ça de nous, vos aînés''.

Notons que de nombreuses personnalités ont été ciblées par ce challenge dont l'ancien boucantier Jean Jacque Kouamé, le Ministre de La promotion de la Jeunesse et de l’Emploi, Mamadou Touré, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté et bien d'autres.