Arafat dj tombe nez à nez avec Sérey Dié à Cocody, ce qu'il s'est passé

A peine arrivé à Abidjan, le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Sérey Dié et le leader de la Chine, Arafat dj se seraient rencontrés afin de tirer les choses au clair.

Arafat dj présente ses excuses à Sérey Dié

Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Sérey Dié aura été l’un des meilleurs joueurs ivoiriens à la Coupe d’Afrique des nations 2019. Mais il est malheureusement celui qui a manqué le penalty qui a éliminé son pays face à l’Algérie lors des tirs aux buts en quart de finale. Un penalty raté qui a poussé le boss de la Yorogang, Arafat dj à s’attaquer à Sérey Dié en traitant ce dernier de "maudit". ‘’Y’a pas plus maudit que toi, ton maudia'', avait écrit le Daishikan juste après la fin du match.

Une publication qui a suscité la colère de plusieurs internautes ivoiriens qui ont lancé de nombreuses invectives à l’encontre de Dj Arafat. Ce qui a poussé Arafat a publié une vidéo dans laquelle il a affirmé avoir perdu de l’argent à cause du pénalty raté de Sérey Dié. ''Dans cette histoire, j’ai parié avec quelqu’un, j’ai perdu deux millions de Francs CFA. Combien de personnes sur cette terre ont perdu de l’argent à cause de ce match très important? Deux millions, ce n’est pas beaucoup d’argent mais c’est quand même de l’argent. Donc Sérey Dié, j’ai perdu mon argent à cause de toi, parce que c’est toi qui a raté. Tu me dois deux millions. Tu vas me les donner parce que mon argent ne reste pas à l’étranger'', avait déclaré Arafat dj.

Une fois arrivé au pays, le capitaine des Eléphants a tenu à rencontrer DJ Arafat. A en croire nos sources, les deux hommes se sont rencontrés ce dimanche à Cocody, et Serey Dié a fait savoir de vive voix à DJ Arafat qu'il n'était pas content de sa publication. DJ Arafat, pour sa part, a présenté ses excuses tout en insistant sur les raisons qui l’ont poussé à faire ce post. Le capitaine des Eléphants a donc promis à DJ Arafat de lui rembourser ses 4 millions FCFA et aussi d'être présent à son concert qui aura lieu ce 27 juillet au stade d’Angré, a-t-on appris.

Il est bien vrai que cette publication d’Arafat n’a pas été apprécié par de nombreuses personnes en Côte d’Ivoire, mais plusieurs internautes estiment qu’elle a tout de même détourné l’attention des Ivoiriens qui, au lieu de proférer de nombreuses injures à l’encontre des Eléphants comme après chaque défaite des ivoiriens, se sont plutôt attaqués à Arafat dj, considéré par ses fans comme le sacrifié de ce jeudi 11 juillet 2011.