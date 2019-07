Can 2019 : Les Ivoiriens n’en veulent pas aux Eléphants

Après le match perdu des Eléphants de Côte d’Ivoire face à l’Algérie, les supporters ivoiriens, dans l’ensemble sont satisfaits de la prestation des joueurs ivoiriens.

Malgré la défaite, les supporteurs ivoiriens sont fiers des Eléphants

Si les supporteurs ivoiriens ont eu à critiquer fortement les prestations des Eléphants de Côte d’Ivoire durant cette Coupe d’Afrique des nations, ce n’est pas du tout le cas pour cette rencontre des quarts de finale perdue face à l’Algérie aux tirs aux buts. Les Ivoiriens avaient certes l’envie de voir leur équipe en demi-finale, mais ils sont plus que jamais convaincus que Séré Dié , Max Gradel, Wilfried Zaha, Gbohouo Sylvain et les autres joueurs ont tout donné, mais la chance n’a pas été de leur coté.

Durant toute la rencontre, les poulains de Kamara Ibrahim ont fait preuve d’une solidarité légendaire. Combativité, agressivité, jeu en mouvement, belle circulation du ballon, solidité défensive, tout était au rendez vous sauf bien entendu le réalisme devant les buts, surtout en première mi-temps avec les deux incroyables loupés de Jonathan Kodja qui fort heureusement a regagné la confiance des Ivoiriens sur un magnifique but qui a marqué l’égalisation pour la Côte d’Ivoire. ‘’Donc ils pouvaient jouer comme ça’’, a affirmé un supporteur ivoirien.

Après la défaite des Eléphants, ce sont des ivoiriens déçus, mais fiers de leur équipe nationale qui n’ont pas manqué de le signifier sur les réseaux sociaux à l’instar du leader du groupe Magic Systen , Asalfo. "Braves Eléphants, vous avez perdu dans la dignité et nous sommes fiers de vous. Nous reviendrons plus forts en 2021’’, a-t-il publié sur sa page facebook. Quant au journaliste bloggeur ivoirien, Fernand Dedeh, il a exprimé son émotion en un seul mot. ‘’ Merci’’

Élu homme du match à la fin de la rencontre, le portier de la Côte d’Ivoire, Gbohouo Sylvain , a demandé aux ivoiriens d’avoir confiance en cette jeune équipe pour les compétitions futures. ‘’Nous avons tout donné. Nous voulions nous qualifier pour les demi-finales. Le trophée de l’homme du match ne me dit rien. Je voulais surtout me qualifier pour la demi-finale. Aux Ivoiriens, je dis, ne vous découragez pas. Nous avons été critiqués pour notre système de jeu. Aujourd’hui, nous voulions nous qualifier. C’est une équipe qui est jeune. D’autres CAN arrivent’’, a affirmé l’ancien gardien du Séwé Sport de San Pedro .