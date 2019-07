CAN 2019: L' Algérie remporte une victoire avant la finale

L'apothéose de la CAN 2019 est prévue pour le vendredi 19 juillet. La finale de la plus prestigieuse des compétitions de football du continent mettra en scène l' Algérie et le Sénégal au stade international du Caire. Pour l'heure, les supporters des deux équipes sonnent la mobilisation.

CAN 2019, entrée gratuite pour les supporters algériens

La finale de la CAN 2019 suscite de la passion et de l'émotion auprès des supporters algériens et sénégalais. Pour cet ultime round de la Coupe d' Afrique des nations, les deux finalistes entendent relever le défi de la mobilisation. À ce sujet, les autorités algériennes viennent de prendre une importante décision. En effet, elles ont décidé d'offrir gracieusement l'entrée du stade aux Fennecs qui défieront les Lions de la Terenga. Cette mesure a été prise en collaboration avec la Fédération algérienne de football (FAF).

Ainsi, les supporters de l' Algérie auront juste à présenter un passeport algérien pour avoir accès au stade en vue de pousser les poulains de Djamel Belmadi à la victoire. Notons que le pouvoir d' Alger, par l'intermédiaire du ministère de la Défense, a mis neuf avions militaires à disposition dans l'objectif de transporter 870 supporters en Égypte. On le voit l' Algérie veut à tout prix gagner la bataille de la mobilisation dans les tribunes du stade international du Caire.

Mais il faut noter que le pays de Riyad Mahrez vient d' être sanctionné par la Confédération africaine de football. L'information a été confirmée par la fédération algérienne de football à travers un communiqué. "Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d’imposer à la Fédération une amende de $10,000 (Dix mille dollars américains) pour le comportement antisportif et regrettable des supporters. Toutefois, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre cette amende à condition que lesdits supporters ne soient pas coupables d’une telle infraction dans le match de la Finale prévu d’être joué le 19 juillet 2019. Cette décision peut être attaquée devant le jury d’appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code disciplinaire de la CAF", ont annoncé les responsables fédéraux.

"De ce qui précède, la FAF, le sélectionneur national et tous les joueurs lancent un appel à l’ensemble des supporters algériens se trouvant déjà au Caire et ceux qui arriveront d’Alger en prévision de la finale, d’adopter un comportement sportif exemplaire et de donner la meilleure image de l’Algérie, comme ils savent bien le faire en toute circonstance, loin de toute forme de chauvinisme et de violence, qu’elle soit physique ou verbale", lit-on dans la note.