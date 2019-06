Foot : Un audit annoncé à la Confédération africaine de football (CAF)

Un communiqué conjoint de la CAF et de la FIFA indique qu’un audit général sera effectuer au sein de l’instance faitière du football africain. Cette décision intervient quelques jours après l’interpellation du président Ahmad Ahmad.

La gestion de la CAF par Ahmad Ahmad soumise à l’appréciation de la FIFA.

« Ahmad Ahmad, Président de la CAF, a proposé au Comité Exécutif de l’institution, réuni au Caire le 19 juin 2019, de solliciter l’expertise de la FIFA afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la confédération et de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours, destiné à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés. La proposition du Président a été approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Exécutif », indique un communiqué de l’instance panafricaine.

On apprend également que d’un commun accord la CAF et la FIFA ont désigné la secrétaire générale de l’instance internationale Fatma Samoura pour conduire cet audit. La Sénégalaise, précise le communiqué, a été nomme déléguée générale de la FIFA pour l’Afrique. Elle continuera d’assumer ses fonctions auprès de la FIFA malgré cette nomination.

Pendant six mois, Fatma Samoura et son équipe auront pour missions essentielles de superviser la gestion opérationnelle, les procédures administratives et de gouvernance de la CAF. Elle devra également assurer l’organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions du continent ainsi que la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions de l’Afrique.

Cette annonce tombe quelques jours après l’interpellation à Paris du président Ahmad Ahmad. Des soupçons de corruption pèsent contre lui depuis la résiliation de contrat abusive du contrat liant la confédération africaine et l’équipementier allemand Puma.