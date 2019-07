Réseaux sociaux : Instagram va bientôt bannir des utilisateurs

Le réseau social américain Instagram compte supprimer les comptes de ses utilisateurs qui violent un certain nombre de règles. L’entreprise poursuit sa cure après sa lutte contre la course aux « likes ».

Instagram renforce ses règles d’utilisation.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la plupart des réseaux sociaux procèdent à un durcissement de ton vis-à-vis de leurs utilisateurs. Cette fois, c’est Instagram, propriété de Facebook qui visse davantage ses règles d’utilisation.

Le groupe annonce en effet qu’il va désormais exclure les comptes ayant un certain pourcentage de contenu interdit et ceux comptabilisant un certain nombre de violations des règles dans une certaine période de temps. Dans un premier temps, il s’agit notamment des utilisateurs dont les posts constituent une atteinte à la pudeur (nudité et pornographie), contiennent un discours de haine, harcèlement, ventes de drogues et terrorisme.

Par ces mesures, les administrateurs du réseau Instagram veulent que leur plateforme reste « un endroit bienveillant pour tous ». Mais avant toute suppression ou désactivation de son compte, l’utilisateur concerné se verra notifié que le contenu qu’il est sur le point de publier ne respecte pas les conditions d’utilisation.

Cette nouvelle mesure intervient quelques temps après une autre s’attaquant à la course aux « likes » et mentions « J’aime ». Une nouvelle version de cette application est en test dans certains pays (Australie, Brésil, Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande). Elle doit notamment masquer le nombre de vues et de mentions « J’aime » reçu par chaque publication.