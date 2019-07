CPI : Retour de Gbagbo, Voici la date selon un cadre du PDCI

Le compte à rebours pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est lancé. C'est du moins, ce que croit savoir Basile Junior Gouali, un membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Réagissant à la sortie de la procureure Fatou Bensouda qui évoque sa volonté d'aller "jusqu'au bout" dans le procès contre Gbagbo et Blé Goudé, ce proche d'Henri Konan Bédié fait une révélation des plus surprenantes sur les réseaux sociaux.

Basile Gouli annonce le retour de Gbagbo au pays

"NOUS IRONS JUSQU'AU BOUT, CE N'EST PAS ENCORE FINI", c'est en ces termes que Mme la procureure Fatou BENSOUDA s'est exprimée à la suite des juges de la CPI qui ont justifié clairement l'acquittement du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé, comme si Madame BENSOUDA a pour mission de faire condamner à tous prix des illustres Ivoiriens.

Madame TU as eu 8 ans pour prouver le plan commun avec des témoins bizarres dont certains ne connaissent même pas le nom de leur village par exemple, mais sans résultat.

TU as été déboutée par les juges qui connaissent le droit.

TU as été déboutée aussi dans ta volonté de prolonger ton temps d’appel. Et TU oses affirmer sans honte que TU " IRAS JUSQU'AU BOUT ..." comme si ta mission était de condamner vaille que vaille Laurent GBAGBO. Madame un jour je pense que TU auras l'occasion d'expliquer ton plan commun pour saboter la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire.

Je t'informe que Laurent GBAGBO reviendra au pays avant les fêtes de fin d'année.

DIEU TE VOIT !!

BASILE GOUALI OFFICIEL