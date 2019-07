Pressé de voir Laurent Gbagbo, Bédié met ses hommes en mission

S'il est vrai qu'une rencontre est annoncée entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, les partisans des deux hommes attendent toujours qu'elle se concrétise. Le président du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI) séjourne actuellement en France, mais n'a pas encore effectué le déplacement pour la Belgique afin de rencontrer son "petit frère".

Bédié impatient de rencontrer Laurent Gbagbo ?

Laurent Gbago et Henri Konan Bédié seront-ils alliés pour la présidentielle de 2020 ? Le fondateur du Front populaire ivoirien, installé en Belgique depuis sa mise en liberté sous condition par la Cour pénale internationale (CPI), par la voix d' Assoa Adou, avait montré qu'il ne semblait pas enthousiaste pour s'allier avec le patron du Parti démocratique de Côte d' Ivoire. "Le PDCI, le RDR comme M. Soro Guillaume étaient tous ensemble pour faire la guerre au FPI. Aujourd’hui nous leur demandons aux trois de ramener la paix totale au pays. Et une fois que la paix sera faite, chacun va présenter son programme", avait martelé le secrétaire général du FPI, courant avril 2019.

Mais plus tard, les lignes vont bouger puisque le jeudi 23 mai 2019, Assoa Adou a rendu une visite au "sphinx" de Daoukro. Par la suite d'autres rencontres se sont tenues entre les cadres du PDCI et ceux du FPI. Des langues se sont déliées pour annoncer une rencontre entre les deux hommes forts de ces formations politiques. Depuis le lundi 1er juillet, Bédié est au pays d'Emmanuel Macron et devrait profiter pour rendre visite à Laurent Gbagbo, à Bruxelles. Des proches de ces deux personnalités sont à la manœuvre pour concrétiser la rencontre.

Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti politique ivoirien, est l'homme de main de Bédié depuis Abidjan. L'ex-ministre de la Santé, en étroite relation avec Assoa Adou, goupille en douce le rendez-vous entre le "Woody" de Mama et "Nzuéba".

Djenebou Zongo, directrice de la communication du PDCI, qui a effectué le déplacement à Paris avec Bédié, est en pourparlers avec Ahoua Don Melo, ancien ministre de Laurent Gbagbo, pour s'accorder sur les conditions de la rencontre Gbagbo-Bédié. Le président du PDCI devrait en principe regagner Abidjan le 15 août, selon Jeune Afrique.