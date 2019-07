Côte d’Ivoire: L’UNA-FESCI réfléchit à l'insertion sociale de ses membres

L’UNA-FESCI (Union des anciens de la FESCI) a organisé un séminaire de formation à l’endroit de ses membres le samedi 20 juillet 2019 à son siège de Cocody Plateau-Dokoui.

Un séminaire qui entre dans les objectifs de l’UNA-FESCI

Le thème du séminaire de l’UNA-FESCI, animé par Jean Serge Bozon, Expert en Economie de développement, portait sur « L’économie sociale et Solidaire dans la dynamique agricole : Un outil pour la création d'emplois et le développement endogène ». Selon le conférencier, la thématique essentielle renvoie à l'économie sociale et solidaire en lien avec l'agriculture comme levier d'employabilité. Un thème qui pose la question de l’insertion des membres de cette association dans la vie active.

L’économie sociale et solidaire, ses acteurs et surtout son fonctionnement peuvent être un réel levier s'ils sont pris vraiment en compte. Cette problématique, a dit le conférencier, peut aider l’UNA-FESCI à avoir une dynamique plus accélérée et beaucoup plus efficace qui part de la présentation théorique à la mise en place de structures ad-hoc qui peuvent lancer la base d'une réelle employabilité au sein de l’association qui se veut un rayonnement à l'échelle nationale et pourquoi pas servir d'exemple à la sous région.

L'Expert de l’UNA-FESCI a d’abord fait savoir que l'économie sociale et solidaire est une économie qui se présente comme une alternative à l'économie capitaliste qui elle s'inscrit dans un lien vertical où l'homme dans son action est pris comme un capital. « On investit dans un capital humain, un capital financier pour avoir un retour personnel. On réfléchit en terme d'outil de travail quand on parle de capital humain et financier. Alors que quand on est dans une dynamique d'économie sociale et solidaire, l'homme devient l'artisan de son propre progrès. Donc on est dans une solidarité où effectivement on participe à son insertion professionnelle et on a l'envie que l'objet d'économie sociale et solidaire rejaillisse sur d'autres personnes. Je bénéficie d'un cadre d'économie sociale et solidaire. Je garde le cadre pour que plus de personnes en bénéficient. Donc on a là l'idée de croissance », a expliqué Jean Serge Bozon.

Le formateur a ensuite montré que l'économie sociale et solidaire a un principe de base qui est la démocratie participative et aussi un principe non lucratif qui est d’afficher le bénéfice à continuer l’oeuvre d’insertion. « On est inséré, on insère d'autres personnes. Et l’UNA-FESCI touche la question d'employabilité à la fois en son sein mais aussi sur le plan national. Demain, l’UNA-FESCI sera capable de proposer un dispositif national d'employabilité. Quand on est isolé, on a du mal à sortir de la précarité et même quand on est riche et seul, tout devient payant. Mais quand on met en place des unités de solidarité, qu'on soit pauvre ou riche, on est tous égaux devant les prestations. On est donc devant une solidarité. La solidarité, c’est elle qui conduit à résoudre les problèmes sociaux. Ce n’est pas l’individualité », a insisté Jean Serge Bozon.