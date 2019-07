Serges Kassy en colère après l'agression d'Eudoxie Yao

Le reggaeman Serges Kassy n'a pas voulu rester silencieux dans l'affaire concernant l' agression d' Eudoxie Yao en France. Le chanteur, qui vit à Paris depuis la crise post électorale de 2010-2011 a vivement condamné cet acte de violence perpétré sur la jeune dame.

Serges Kassy apporte son soutien à Eudoxie Yao

La nouvelle a enflammé la toile. Eudoxie Yao, actuellement en France, a publié une vidéo où elle apparaît ensanglantée. Selon ses dires, elle venait de se faire bastonner par un individu. Les réactions ont fusé de partout. Révolté par ce que vient de vivre la bimbo ivoirienne, Serges Kassy a fait une publication sur les réseaux sociaux, apportant son soutien la "femme la plus influente d' Afrique".

Voici la déclaration de "Sergent" :

"Je viens d’apprendre, que cette jeune ivoirienne, qui a tant défrayé la chronique dans la jet société ivoirienne de sa beauté et ses rondeurs désirables de tous a été sauvagement battu et blessée. Vous le constatez sur l’image. Depuis quelque temps, cette jeune Ivoirienne s’est lancée dans la musique, avec un single en poche. Elle a de nombreux contrats de prestation en Afrique. Voici que la chance lui sourit, un organisateur de spectacle se charge de la faire venir en France pour des prestations. Les contrats signés, voici la belle et sulfureuse Eudoxie en France. Elle respecte son contrat, en se produisant comme convenu, mais les prestations finies, Eudoxie se tourne vers l’organisateur, que vous voyez sur l’image, pour demander son argent à elle promis, après prestation. J'ignore ce qui s’est passé, mais toute la toile se réveille ce matin, avec cette image d’Eudoxie Yao, ensanglantée, renseignement elle a été copieusement rouée de coups par cet individu sur cette image, présenté comme l’organisateur à qui notre star a été demandée son dû. Je condamne avec force cette violence faite à notre sœur Eudoxie Yao. J'appelle tous ceux qui sont au parfum de cette affaire de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour permettre à Eudoxie de porter une plainte en bonne et due forme, afin que cette brute aille répondre de son acte criminel devant les tribunaux français. Ça me révolte vraiment et je m’oppose à tous ceux qui battent les femmes."