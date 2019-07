Interpellé par la Police, Debordo Leekunfa en route pour la MACA

Debordo Leekunfa sera très bientot devant les juges. Il devra répondre de ses actes après avoir presenté son arme à feu sur les réseaux sociaux. Il risque la prison.

Debordo Leekunfa en route pour la prison

Suite à sa violente bagarre avec Arafat qui eu lieu au Ferari Bar à Cocody, Debordo Leekunfa, affirmant qu'Arafat dj l'avait menacé avec une arme à feu, avait également promis d'en faire autant. Alors qu'il s'etait retiré du côté de l'Allemagne après cette bagarre, Debordo Leekunfa a diffusé une vidéo en direct sur sa page facebook dans laquelle il a présenté une arme à feu menaçant même de faire la peau à son ex meilleur ami, et à toutes les personnes qui allaient s’opposer à la promotion de son prochain single intilué ''sonorité ivoirienne''.

Quelques heures plus tard, Debordo Leelunfa, après avoir supprimé la vidéo en question, a diffusé une autre vidéo pour présenter ses excuses à la nation ivoirienne tout en donnant les raisons qui l’ont poussé à brandir son arme à feu.

''Ce n’était pas dans mon intention de montrer mon côté sauvage ou mon côté violent. Cette vidéo a été tournée il y a très longtemps dans le cadre d'un de mes clips, mais je l’ai publiée pour montrer à nos autorités qu’il y a des personnes qui ne sont pas dans l’armée, mais qui ont des armes en Côte d’Ivoire. Tu n’es ni policier, ni gendarme, tu as une arme mais quand on va te demander, tu vas dire que tu es artiste. Mais est-ce que tu as un permis de port d’arme? J’appelle le gouvernement ivoirien à récupérer les armes dans les mains de ces artistes. S’ils ont un permis de port d’arme, il faut qu’ils le montrent. S’ils n’en n’ont pas, il faut leur retirer les armes parce que si nous devons nous promener avec des armes dans les boîtes de nuit, nous allons causer des morts inutillement’’, avait déclaré le Mimi.

Cette vidéo avait surpris plus d'un dans la mesure où Debordo Leekunfa n'est pas du genre à présenter ses excuses aussi facilement. Il y avait donc anguille sous rouche. Mais les choses se précisent puisque la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire a annoncé la prochaine comparution de Debordo Leekunfa devant le parquet. ''Suite à la publication de cette image sur les réseaux sociaux, l'artiste musicien Debordo Leekunfa, dès son retour de l'extérieur, a été interpellé et interrogé hier par les services de Police. Relaxé, il répondra de ses actes devant les tribunaux sur réquisition du Parquet'', peut-on lire sur la page facebook de ladite institution.