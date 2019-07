En colère, Debordo Leekunfa "s'invite" chez Edoxie Yao et menace

Suite à la vidéo publiée par Eudoxie Yao ce mercredi, Debordo Leekunfa a promis de prendre la revanche de la go Bobaraba.

La star ivoirienne des réseaux, Eudoxie Yao traverse des moments assez difficiles en ce moment. Invitée à Paris par le promoteur de spectacles, Don Mike le Bosso, la Kimkardashian ivoirienne a affirmé avoir été tabassée par un certain Koné Ibrahim alias IB qui l’aurait herbagée à Paris. Ce dernier aurait donc réquisitionné le fruit de ses différentes prestations en Europe et refuserait de le lui remettre. Réclamant coûte que coûte son du, Eudoxie Yao a subi la fureur de son hôte qui lui a donc brisé la figure.

La vidéo dans laquelle Eudoxie Yao affichait son visage ensanglanté, a fait le tour de la toile ce mercredi, et a suscité de nombreuses réactions dont celle de Debordo Leekunfa qui s’offusque de voir un homme porter main à une femme. ‘’ Quelle que soit la raison, je ne suis pas pour la violence faite aux femmes. Si je me prononce, c’est parce que c’est ma fille. J'ai aussi des sœurs. Nous avons tous des sœurs et personne ne peut accepter ce genre d’atrocités", a déclaré Debordo Leekunfa qui a demandé à ses amis de Paris de traquer l’agresseur d’Eudoxie Yao.

Je fais appel à tous mes wesh de panam ( mes gars de Paris). Je vous donne 48 heures pour me sortir l’élément en question . C’est quoi ces bêtises. Eudoxie n’a jamais insulté personne. Elle se bat pour se faire une place et voilà comment vous la récompensez ! En tant que Bété, je ne peux pas voir ce palabre pour passer'', a martélé le Mimi avant de lancer un message à l’endroit du promoteur, Don Mike le Bosso. «Monsieur le promoteur, invitez-moi aussi un jour, soit c’est toi qui meurt, soit c’est moi !’’, a affirmé l’auteur de spécialité ivoirienne.

Notons que plusieurs artistes ivoiriens ont apporté leur soutien à Eudoxie Yao dont la web humoriste, Yvidéro, le comédien Papitou, Serge Kassi et bien d'autre