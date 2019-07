Graves révélations sur Soul To Soul, protocole de Guillaume Soro

Connu et reconnu comme étant un des plus fidèles collaborateurs de Guillaume Soro, Soul To Soul vient de surprendre encore plus d’un après son refus d’accepter la proposition du régime Ouattara d’être l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Italie. Dans la déclaration ci-dessous, Mamadou Traoré, un de ses proches et non moins laudateur de l’ancien président de l’Assemblée nationale, livre son témoignage sur la vie de l’homme.

Soul To Soul, fidèle lieutenant de Guillaume Soro

« Je voudrais ce matin faire un vibrant témoignage sur Soul To Soul mon ami et mon frère. En plus d'être fidèle à Guillaume Soro, il est un homme au grand coeur. Personnellement et toute ma vie, je n'oublierai jamais l'acte que Soul To Soul a posé vis à vis de moi lors du décès de mon père. Je lui en serai éternellement reconnaissant. En effet, en plus d'être resté à mes côtés à Bouaké pendant une semaine, Soul To Soul m'a prêté sa résidence secondaire pour accueillir les nombreux invités venus me soutenir dans cette épreuve.

Mieux,il a mis à ma disposition tout son personnel afin qu'ils m'aident dans toutes mes courses. Savez vous que c'est grâce à Soul To Soul que j'ai acquis facilement et à moindre coût ma résidence de Bouaké Air-France ? C'est un acte que je ne saurai oublier. Savez vous que la mère de Soul To Soul m'a adopté comme l'un de ses fils vu les liens qui m'unissent à ce fidèle lieutenant de Guillaume Soro ? Je ne saurai égrener ici tous les actes de bonté de Soul To Soul vis à vis de moi. C'est vrai que quand il en a l'occasion il ne me rate pas.

"Honneur à toi Soul To Soul pour ta fidélité et ta loyauté à Guillaume Soro"

Au point que mon diamant noir, pour se moquer de moi quand je l'embête, me dit souvent ceci :"Si tu fais, je vais appeler mon grand frère Soul To Soul contre toi. De tous les Koné, c'est lui seul qui te moyen. Quand il t'attaque, tu ne peux même pas placer un mot tellement sa bouche est plus rapide que pour toi. C'est moi tu moyen oh! Tu n'as pas dis tu as bouche ? Je connais maintenant ton calmeur. Si tu fais, je vais l'appeler " Et elle se marre (...) Et mon calvaire commence avec lui lors des cérémonies organisées par Guillaume Soro quand je me fais accompagner par mon diamant noir.

Pour m'embêter comme il sait si bien le faire, il me donne toujours des cours de galanterie devant elle. Elle se moque de moi oh elle se moque. Honneur à toi cher frère Soul To Soul pour ta fidélité et ta loyauté pour notre mentor Guillaume Soro. Et reste toujours l'homme au grand coeur que tu es. Les handicapés de Bouaké et d'Abidjan que tu soutiens tous les jours ne me diront pas le contraire. Guillaume Soro m'est témoin qu'un jour je lui ai dit ceci:"Patron, vis à vis de vous j'aimerais avoir la loyauté et la fidélité que Soul To Soul a vis à vis de vous ".

