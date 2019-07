Après avoir été revélé au public grâce au cinéma, l'acteur ghanéen, John Dumelo, se lance dans la politique.

L'acteur ghanéen John Dumelo se mue en politicien

Le talentueux et célèbre acteur ghanéen, John Dumelo, a fait savoir ses intentions de rejoindre le monde politique de son pays. Il a annoncé, via un post sur Instagram, sa candidature au parlement au compte de la circonscription d'Ayawaso West Wuogon, située dans la région métropolitaine d'Accra.

Après avoir été révélé au grand public grâce à de nombreux films auxquels il a participé, John Dumelo estime aujourd'hui qu'il est temps de se mettre au service des populations. Il a donc appelé les populations de la circonscription d’Ayawaso West Wuogon à soutenir sa candidature parce qu'une fois qu'il sera à la tête de la circonscription, de nombreux changements seront opérés dans le pays.

«C’est le moment pour Ayawaso West Wuogon…d’écouter et de défendre les intérêts de la population. C’est le moment du changement…. John Dumelo, vous demande humblement de le soutenir dans cette aventure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Ghana. Veuillez suivre la page officielle de la campagne pour les mises à jour quotidiennes'', a-t-il publié sur son compte Instagram.

Notons que John Dumelo, né le 3 février 1984, est le dernier et unique garçon d'une famille de trois enfants. Il a commencé le cinéma dès le bas âge, pendant qu'il était encore à l'école primaire. Il fut sélectionné par une importante strucure de production cinématographique denommée, GAMA Film Company, pour jouer le rôle d’élève dans le film « Baby Thief ». Après ses études universitaires, il joue dans des séries télévisées telles que « Sun City » et « About To Wed », et devient rapidement un nom connu dans l’industrie cinématographique dans un premier film intitulé « The King is Mine », où il a joué le rôle d’un roi en 2008.

Depuis lors, il a joué dans plus de 80 films et a remporté de nombreux prix au Ghana et à l'international. John a remporté, entre autres, le prix de l’Acteur le plus remarquable d’Afrique 2011 lors des Afro Australian Movies and Music Awards en décembre 2011 en Australie, et le prix du meilleur acteur africain aux African Entertainment Awards en avril 2012 en Malaisie.