Quelque chose se prépare contre Guillaume Soro, au Nord

Le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) veut faire payer à Guillaume Soro sa défiance envers Alassane Ouattara. Le député de Ferkessédougou (Nord du pays) s'est attiré la foudre des partisans du chef de l' État pour avoir décidé de quitter la grande famille des houphouëtistes afin de revêtir le costume d'opposant. Et l'avenir pourrait être sombre pour l'ex-chef de la rébellion ivoirienne.

Guillaume Soro dans le viseur du RHDP

Le divorce est consommé entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara depuis le 8 février 2019, quand le député de Ferké a décidé de démissionner de son poste de président de l' Assemblée nationale, plutôt que d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Ce qui était redouté venait de se produire. En effet, la démission de Guillaume Soro était évoquée sous les manteaux depuis un moment. Des personnalités politiques s'étaient engagées à sauver les meubles en tentant d'aplanir les sentiers entre le président ivoirien et son "fils". Mais rien n'y fit.

Guillaume Soro quitte donc Alassane Ouattara, qu'il a aidé à accéder au pouvoir d' État en 2011. On se rappelle qu'il avait soutenu l'adversaire de Laurent Gbagbo lors de la crise postélectorale. Ses partisans estiment que leur mentor est victime d'ingratitude et d'injustice. Ils font bloc derrière lui et rêvent même de le voir s'installer au Palais présidentiel en 2020.

Dans la foulée, l'ancien patron de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI) crée le Comité politique (CP), dont les missions sont de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national, mais également proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de consolidation de l' Etat de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. Guillaume Soro va plus loin en laissant transparaitre des ambitions présidentielles. C'est justement ce qui irrite Alassane Ouattara et les siens.

Le RHDP est déterminé à "sanctionner" Guillaume Soro pour son audace. Et pour cela, les houphouëtistes organisent un rassemblement à Ferkessédougou, la ville natale du président du Comité politique, ce samedi 27 juillet 2019. Des cadres issus de la coalition au pouvoir avancent que la manifestation est destinée à rendre un hommage au chef de l' État. Mais en fait, le véritable défi est de faire mordre la poussière à Guillaume Soro sur ses terres.

Il faut noter que Guillaume séjourne actuellement hors du pays.