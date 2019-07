Ferkessédougou et Odienné, derniers de la classe au BEPC et au CEPE

Les résultats des examens à grand tirage ont commencé à tomber, mais les sentiments sont mitigés à travers le pays. Si certaines régions jubilent pour l'excellence des résultats des différents candidats au CEPE et au BEPC, les villes de Ferkessédougou et d'Odienné (nord) se sont montrées passables.

Odienné et Ferkessédougou, les flops de l'Education nationale

Le Conseil des ministres du mercredi 17 juillet a passé à la loupe les résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) session 2019, au titre de l’année scolaire 2018-2019. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a en effet annoncé que le taux de réussite est de 57,31% pour le BEPC et de 84,48% pour le CEPE.

Certaines régions de la Côte d'Ivoire ont cependant mieux travaillé dans ces deux examens scolaires que d'autres. Pour le BEPC, "la Direction Régionale d’Abidjan 4 obtient le plus fort taux d’admis avec 87,43% tandis que la Direction Régionale d’Odienné enregistre le taux le plus faible avec 28,57%". Concernant le CEPE, "la Direction Régionale d’Abidjan 3 enregistre le plus fort taux d’admis avec 95,28% tandis que la Direction Régionale de Ferkessédougou enregistre le taux le plus faible avec 58,44%", précise Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement.

Ferkessédougou et Odienné, deux localités du Nord ivoirien, apparaissent donc comme les derniers de la classe. Ce constat est d'autant plus effarant que lors de la récente visite de Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale, dans le septentrion ivoirien a laissé entrevoir un système éducatif totalement en lambeaux dans ces régions. Une action gouvernementale s'impose donc pour relever le niveau d'étude des fils et filles du nord de la Côte d'Ivoire.