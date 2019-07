Décès d' Attey Philippe: Lida Kouassi, "Mon âme est attristée"

La disparition d' Attey Philippe, ex-ministre de l' Industrie de Laurent Gbagbo, continue de faire réagir la classe politique ivoirienne. Dans un post publié sur sa page Facebook, Lida Kouassi Moïse a exprimé sa profonde douleur.

Lida Kouassi attristé par la mort d' Attey Philippe

Lida Kouassi Moïse est effondré par la nouvelle de la disparition d' Attey Philippe. L'ex-ministre ivoirien de la Défense sous Laurent Gbagbo a réagi sur les réseaux sociaux. "Mon âme est attristée, un ami, un frère, un compatriote s'est éteint loin de sa terre natale, le ministre Philippe Attey", a écrit l'ancien secrétaire national du Front populaire ivoirien (FPI) chargé de la politique de défense et de sécurité (1996-2000).

Le député M'Bolo Martin n'est pas resté indifférent face à la grosse perte subie par le parti à la rose. Le parlementaire a rendu hommage à Attey Philippe en ces termes : "C'est avec une vive émotion, une grande tristesse et une douleur indicible que nous venons d'apprendre le décès de notre ainé Attey Philippe en exil. Pourquoi le sort s'acharne sur notre département et partant sur l'Agneby-Tiassa ? Abouo Ndori, Barthélemy Kotchi, Ncho Mottoh...Et maintenant Attey Philippe. En cette douloureuse circonstance, nous adressons toute notre compassion et nos sincères condoléances à sa famille politique, à sa famille biologique et à tous les ressortissants du département d'Agboville et de la région de l' Agneby-Tiassa. Que Dieu dans sa grande bonté l'accueille dans le creux de ses mains et que son âme repose en paix. Yako à nous tous."

Pour sa part, le chanteur Serges Kassy, en exil en France et proche de Laurent Gbagbo, a ouvertement pointé du doigt le régime d' Alassane Ouattara comme étant le responsable du décès de l'homme qui a tenu les rênes de la SOTRA (Société des transports abidjanais) dans les années 2000.

"Comme beaucoup de cadres pro Gbagbo, Attey Philippe était en exil en France, il avait lui aussi son compte bloqué par Dramane. Toutes nos condoléances à la famille, que son âme repose en paix sur la terre de ses ancêtres. On va dire merci à qui", a dit Serges Kassy sur la toile.