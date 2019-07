Côte d'Ivoire : L'ex-ministre de Gbagbo, Attey Phillipe, meurt en exil

L’ex-ministre de l’Industrie de Laurent Gbagbo, Attey Phillipe est décédé en exil dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019 à Orléans en France, a-t-on appris de source concordante.

Attey Phillipe, ancien ministre de Laurent Gbagbo, n’est plus

C’est la consternation au sein de la grande famille du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo. Attey Phillipe, ancien Directeur général de la Société des transports abidjanais (Sotra) et ex-ministre de l’Industrie dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, a rendu l’âme à Orléans en France, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019.

Cadre du Front populaire ivoirien, le natif de Rubino, (Région de l’Agneby-Tiassa) s’était brillamment illustré en contribuant au redressement de la SOTRA qu’il a dirigée entre 2000 et 2010. Alors que cette société d’État trainait, avant son arrivée, un déficit qu'on aurait pu croire inexonérable.

Entre 2010 et 2011, Phillipe Attey est bombardé ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais l’homme n’aura pas assez de temps pour apporter son expertise puisqu’il sera contraint de fuir le pays, à l’instar de la quasi-totalité des cadres du FPI, au lendemain de la chute du régime de Laurent Gbagbo en avril 2011.

Philippe Attey est le sixième décès en exil des cadres du FPI, après Raymond Gnan (ex-maire de Facobly), Mamadou Ben Soumahoro et Pol Dokoui (journalistes), Bohoun Bouabré (ex-ministre de l'Économie et des Finances) et Jean-Baptiste Gomont Diagou (ex-maire de Cocody).