Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du mercredi 31 juillet 2019

Titrologie : La rencontre Gbagbo-Bédié, la CEI et le retour de la fièvre jaune en Côte d'Ivoire, dominent l'actualité du jour

« Guikahué livre des secrets de la rencontre de Bruxelles », titre le Nouveau réveil à propos de la récente rencontre entre les deux anciens présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Konan Bédié. Le Temps proche du président fondateur du FPI, a, pour sa part, mis l'accent sur les coulisses de la rencontre des deux personnalités. « Dans les coulisses de la rencontre de Bruxelles », écrit-t-il à sa Une. Non sans se faire l’écho des témoignages d'Assoa Adou et de N’dri Narcisse respectivement cadres du FPI et du PDCI, témoins oculaires du rendez-vous de Bruxelles.

« Soro en phase avec Gbagbo et Bédié », informe Générations Nouvelles. Le Rassemblement, proche du pouvoir RHDP, se montrera pour sa part très critique. « Tout ce vuvuzela pour ça !? », s’exclame le confrère. Le journal le Matin, lui, essaiera de mettre en lumière «les gros soucis de Laurent Gbagbo », après sa rencontre avec Bédié.

L’actualité de ce jour, c’est aussi le projet « contesté » de recomposition de la CEI, adopté en hier en plénière à l’Hémicycle. « L’opposition mord encore la poussière », barre à sa Une l’Expression sur le sujet. « Le projet de loi voté par les députés, hier », indique le Jour plus, annonçant également que le projet arrivera sur la table des sénateurs, ce vendredi. « Réforme de la CEI : Le RHDP poignarde la nation », crie le Nouveau Reveil. Pour Notre Voie, «le Pouvoir réalise un passage en force », en faisant voter cette loi; ce, malgré les réserves de l’opposition et de la société civile.

La presse ivoirienne a aussi jugé utile de ne pas passer sous silence l’épidémie de la fièvre jaune qui a refait surface en Côte d’Ivoire. « Une épidémie de fièvre jaune sévit à Abidjan », alerte L'Inter. Un mort sur 89 cas de fièvre jaune détectés : Ce que conseille aux populations le ministre Aka Ahouélé », pointe à sa grande Une l’Intelligent d’Abidjan.