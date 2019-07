Doumbia Major allume Soro: "Tu es un opportuniste sans convictions"

Il y a bien longtemps que Doumbia Major n'est pas en odeur de sainteté avec Guillaume Soro, son ancien camarade de lutte au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d' Ivoire (FESCI). Le président du Congrès panafricain pour le renouveau ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur l'ex-président de l' Assemblée ivoirienne.

Doumbia Major traite Soro "d'opportuniste sans conviction"

Guillaume Soro a salué la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le lundi 29 juillet 2019, à Bruxelles. Le président du Comité politique (CP) s'est réjoui de l'engagement des deux anciens chefs d' État. Le RACI (Rassemblement pour la Côte d' Ivoire, parti politique proche du député de Ferké) a apporté son soutien "aux deux leaders dans leurs vœux d'un retour définitif de tous les exilés et de libération de tous les prisonniers politiques en vue de solder définitivement les passifs des événements douloureux de 2010 ".

Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Doumbia Major. Dans une publication sur sa page Facebook, le patron du Congrès panafricain pour le renouveau a bandé les muscles contre Guillaume Soro. Nous vous livrons la teneur des propos de Doumbia Major :

"Les incohérences et inconstances d'un homme perdu : le voilà comme un caniche en train de courir après deux messieurs qu'il a qualifiés de dictateurs dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire ! Quelqu'un qui a fait assassiner ses propres camarades ici dans ce pays, en les taxant sans preuve de trahison, sous prétexte qu'ils avaient discuté avec Gbagbo. Un opportuniste sans convictions, qui disait qu'il combattait le discours identitaire, xénophobe et d'exclusion, qui se retrouve à soutenir et à rejoindre les adeptes de ce discours à un moment où ceux-ci ravivent le feu du discours identitaire, xénophobe, autochtoniste et d'exclusion ethnique, comme stratégie de conquête du pouvoir. Voilà que le vrai traitre se révèle !"