Le malheur poursuit Guillaume Soro: L'ex-PAN lâché par un proche

Guillaume Soro serait-il poursuivi par le malheur ? Actuellement hors de la Côte d'Ivoire, le député de Ferkessédougou (Nord du pays) continue de vivre des moments douloureux. Le meeting prévu par le MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, opposition), parti dont il est le président d'honneur, a été annulé par les autorités ivoiriennes. Comme si cela ne suffisait pas, l'ex-président de l' Assemblée nationale vient de subir un autre coup dur.

Guillaume Soro lâché par un proche

Lorsqu'il quittait Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Guillaume Soro a clairement fait savoir qu'il se lançait désormais dans la course pour le fauteuil présidentiel. La candidature du député de Ferké pour la présidentielle de 2020 a d'ailleurs été clairement annoncée par Alain Lobognon, qui n'a pas manqué de défier les autres potentiels candidats.

Mais le chemin menant au Palais présidentiel est semé d'embûches et Guillaume Soro le sait que trop bien. En effet, le président du Comité politique a été lâché par des proches qui avaient pourtant affiché leur détermination à l'accompagner dans la conquête du pouvoir d'État. Le dernier en date est Ernest Guiagon, le régional RACI-Tonkpi. Ce cadre du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, dirigé par Soro Kanigui, proche de Guillaume Soro, a quitté les soroistes et est désormais membre du RHDP.

"Sous la houlette de Dr Ouattara Lacina, maire de la commune de Danané ; j'ai été reçu en audience ce jour samedi 3 août 2019 par SEM. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, président du directoire du RHDP en sa résidence de Cocody. À l'issue de cette audience, j'ai décidé en toute conscience et en toute responsabilité de retourner au RHDP, notre maison commune à tous que je n'aurais pas dû quitter et je m'en félicite", a déclaré Ernest Guiagon sur sa page Facebook.

Poursuivant, il a ajouté : "J'exhorte tous les membres de la Coordination communale RACI-Danané dont j'ai la charge en plus de ma qualité de Coordinateur régional RACI Tonkpi, de m'emboiter le pas afin qu'aujourd'hui comme hier, nous puissions tous ensemble avec le Maire Ouattara Lacina nous rassembler autour du RHDP pour le développement de notre région du Tonkpi en général et celui de notre belle commune de Danané en particulier".

Ainsi, Ernest Guiagon vient-il de rejoindre d'autres proches de Guillaume Soro qui l'ont quitté pour le grand rival, le RHDP. Il s'agit entre autres d' Alpha Yaya Touré, Kakou Mathias et le Ministre Sidiki Konaté. À la lecture du paysage politique, l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara est sans doute conscient que la saignée n'est pas près de s'arrêter.