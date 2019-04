Côte d'Ivoire : Le Député Alpha Yaya Touré, pro-Soro, rejoint le RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Coup de tonnerre au sein de la GSK Team. Le Député Alpha Yaya Touré, farouche défenseur de Guillaume Soro, vient de publier sur sa page Facebook, son ralliement au RHDP.

Alpha Yaya Touré lâche Soro pour Ouattara

À mesure que les jours avancent, Guillaume Soro fait face à une vague de défections dans son camp. Après le départ de son bras droit Sidiki Konaté, nommé ministre de l'Artisanat au sein du gouvernement, c'est au tour d'un autre proche de Soro, et non des moindres, de quitter le navire.

L'Honorable Alpha Yaya Touré a en effet annoncé sur les réseaux sociaux qu'il rejoint désormais le rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti fondé et présidé par Alassane Ouattara. Sans donner les véritables raisons de ce revirement, le Député-Maire de Gbon s'est contenté d'avancer : "La politique n'est-elle pas la saine appréciation des réalités du moment". Indiquant par ailleurs qu'il "assume son choix".

L'ancienne ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, faut-il le rappeler, avait également été annoncée comme cherchant une échappatoire au sein d'une ambassade ivoirienne pour lâcher Soro Guillaume. Mais l'ancienne porte-parole des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) a par la suite démenti cette information.

L'adresse d'Alpha Yaya Touré aux Ivoiriens

Chers tous,

Je voudrais vous informer de la décision que je viens de prendre en toute conscience. En effet, après réflexion, j'ai décidé de changer de positionnement. Je vais désormais accompagner le gouvernement. Moins par opportunisme que par réalisme.

La politique n'est-elle pas la saine appréciation des réalités du moment ? J'assume donc mes nouveaux choix et vous prie de ne pas m'en tenir rigueur outre mesure. D'autant que je n'ai fait que reprendre ma place, celle que je n'aurais jamais dû quitter. Je reviens donc à la maison à l'image du fils prodigue.

Pour autant, je n'ai pas changé. Puisque je serai toujours du côté des populations, du côté des pauvres, des veuves et des orphelins, parce que telle est ma nature.Je serai plus disert en d'autres circonstances. Je vous sais gré de votre compréhension et vous remercie.