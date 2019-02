Côte d’Ivoire: Pour son appartenance au Raci, Mamadou Koné retiré de ses attributions de maire

Pour son appartenance au Rassemblement pour pour la Côte d’Ivoire (Raci), un parti proche de l’ancien Président de l’Assemblée nation, Guillaume Soro, "toutes les attributions de 4è adjoint au maire de Daloa (ouest ivoirien), ont été retiré lundi à Mamadou Koné, dans une déclaration.

L'intégralité de la déclaration de Mamadou Koné

DÉCLARATION DE KONE FANGAGNE MAMADOU SUITE AU RETRAIT DE SES ATTRIBUTIONS DE LA FONCTION DE 4ÈME ADJOINT AU MAIRE DE DALOA.

Vaillante Population de Daloa

Frères et sœurs

Chers jeunes



Très chers amis

Amis de la presse

Décideur de la commune de Daloa

Je viens par cette publication, vous faire part officiellement du retrait de toutes mes attributions de quatrième adjoint au Maire de la commune de Daloa.

En effet, en date du 18 février 2019, il m'a été notifié par le biais de l’arrêté municipal ci-joint, de l’abrogation portant délégation des attributions du Maire à Monsieur Koné Mamadou Fangagné.

Cet arrêté fait suite à mon refus de renoncer à mon appartenance au parti politique RACI. En clair, après une série de pressions exercée sur ma personne dans le but de m'amener à trahir ma conviction, j’ai opéré un choix. Celui du Rassemblement, de la Paix, de la Cohésion Sociale et de la Réconciliation. Celui de la Démocratie et de l’Etat de Droit. Le choix d’une Côte d’Ivoire unie et rassemblée. Je ne regrette point ce choix, car je reste toujours attaché à mes convictions. Lesquelles convictions ont toujours fait de moi le Koné Fangagné Mahamadou que vous avez toujours connu.

Profitant de cette publication, je voudrais témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont cru en moi et reconnu mes actions et ma place de Leader ici à Daloa. Ce fut pour moi une joie immense d’avoir travaillé avec vous.

« Toute expérience mérite d’être vécue ». Ceci expliquant cela, je me réjouis du choix par moi effectué sans aucun regret.

A toutes ces personnes qui ont toujours eu confiance en moi, qui m’ont porté dans leur cœur parce qu'admiratifs de mes convictions, je voudrais dire que je n’ai pas changé. Car je suis un homme de conviction, un homme de principe.

Chers miens, souvenez-vous de mes actions et engagements dans la Région notamment lors des échéances électorales passées sous le couvert du RACI. Souvenez-vous des élections présidentielles de 2015, du référendum de 2016, des élections législatives de 2016 et enfin des élections couplées Municipales et Régionales de 2018.

En outre, "La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme." dispose en son Article 19 : < >

Je ne ressens aucun découragement face à cette décision car pour Moi, les convictions méritent tous les sacrifices surtout si ce sacrifice est en faveur du développement de Daloa.

Je remercie la Jeunesse, celle qui croit toujours en moi. Je serai toujours et encore plus proche de vous.

« Dieu n’impose à aucune âme une charge qu’elle ne peut supporter».

Je vous remercie.

