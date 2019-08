Voici ce que Guillaume Soro et le RHDP vont représenter en 2020

La présidentielle de 2020 approche à grands pas et les partisans de Guillaume Soro sont à pied d’oeuvre pour susciter davantage d’engouement autour de la candidature de leur leader. Dans la publication ci-dessous, l’un des plus fidèles collaborateurs de Guillaume Soro, Mamadou Traoré, croit savoir ce que chaque entité ou candidat à savoir le Président du Comité politique et le RHDP représenteront pour les Ivoiriens à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

« En 2020, l'avenir et l'espoir c'est Guillaume Soro et le souvenir et le désespoir, c’est le Rhdp »

"En 2020, les ivoiriens auront à choisir entre le souvenir et l'avenir. Ils auront à choisir entre ceux qui font du souvenir d'Houphouet leur slogan et levain de campagne et ceux qui font de l'avenir avec Guillaume Soro leur slogan et espoir de campagne. Ils auront à choisir entre ceux qui n'ont plus rien à proposer aux ivoiriens que de s'appuyer sur les souvenirs et les images d'Houphouet pour espérer gagner les coeurs des ivoiriens et ceux qui ont des choses nouvelles à présenter aux ivoiriens comme Guillaume Soro et ses compagnons et amis de la même génération que lui.

Ils auront à choisir entre ceux qui sont déconnectés, à cause de leurs souvenirs, des réalités et quotidiens des ivoiriens et ceux qui sont en phase avec les réalités que vivent au quotidien les ivoiriens. Ils auront à choisir entre ceux qui, grâce à leurs pères et leurs familles ainsi que leurs richesses héritées de leurs familles, sont devenus quelqu'un dans ce pays et ceux qui, enfants de pauvres, sont devenus quelqu'un dans ce pays par eux mêmes à travers leurs combats. Ils auront à choisir entre les héritiers et les self-made-men, c'est à dire ceux qui se sont fait eux-mêmes. Ils auront à choisir entre les vendeurs de souvenir, d'illusion et les vendeurs d'avenir.

"L'avenir, c'est Guillaume Soro et tous ceux qui souhaitent voir un nouveau soleil briller en Côte d'Ivoire"

Il auront à choisir entre les vaillants et les défaillants. Ils auront donc à choisir entre le souvenir et l'avenir. Entre l'espoir et le désespoir. Le souvenir c'est le Rhdp qui contient un nom du souvenir et l'avenir c'est Guillaume Soro et tous ceux qui souhaitent voir un nouveau soleil briller en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en 2020, le choix ne sera pas difficile pour les ivoiriens car l'émergence qui leur avait été annoncée, en souvenir d'Houphouet-Boigny, ne sera pas à quai. Les promesses émergentes basées sur les souvenirs d'Houphouet se sont envolées face aux réalités du présent et de l'avenir.

Je rappelle. En 2020, l'avenir et l'espoir c'est Guillaume Soro et le souvenir et le désespoir, c’est le Rhdp. Jeunes et populations de Cote d'Ivoire, votre destin est entre vos mains. Si vous choisissez le souvenir, vous serez relégués aux calandres grecs. Par contre, si vous choisissez l'avenir vous aurez la vie et la meilleure devant vous. Vous aurez de l'espoir. Votre destin vous appartient. On me demandera sûrement sur quels projets et programmes de société je m'appuie pour faire de Guillaume Soro l'avenir et l'espoir de la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'être patients. Bientôt vous saurez ce qu'il propose aux ivoiriens".

