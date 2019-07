Debordo Leekunfa tourne le dos au Couper décaler!

Debordo Leekunfa, après la sortie de son dernier single intitulé ''spécialité ivoirienne'', donne l'air d'avoir tourné le dos au Couper décaler au profit du Zouglou.

Debordo Leekunfa se tourne de plus en plus vers le Zouglou

Debordo Leekunfa qui sera très bientot devant les tribunaux pour avoir brandi une arme à feu sur les réseaux sociaux, semble plus preoccupé par la promotion de son tout dernier single intitulé ''spécialité ivoirienne'', une chanson dans laquelle le Mimi a fait montre de sa polyvalence en abandonnant son style musical habituel qui est le Couper decaler pour s'adonner à un genre typiquement ivoirien qui n'est autre que le Zouglou. Une production qui gagne peu à peu le coeur des mélomanes de la musique ivoirienne particulièrement le Zouglou.

Dans une vidéo diffusée dimanche sur sa page facebook, Debordo Leekunfa qui se trouvait dans une buvette, a affirmé être dans son ancien quartier, en compagnie de plusieurs de ses proches. Aidé de ses amis, Opah la nation a repris, dans une style purement zouglou communément appelé wôyô, sa chanson ''spécilaité ivoirienne''. Il a même fait une dedicace au groupe zouglou ''Les garagistres'', qui célébrait ses 25 ans de carrière samedi dernier au palais de la culture de Treichville. ''Nous, on chante dans tout. C'est-à-dire polyvalent oh'', a affirmé Debordo Leekunfa qui semble frapper à la porte de la famille Zouglou.

La vidéo de Debordo Leekunfa a été commentée par de nombreux internautes à l'instar du dénommé Upper Seri qui affirme: ''Tu exprimes ton talent maintenant. Donne toi un style mon frère. Dans ce nouveau style que tu as choisi, personne ne pourra te concurrencer à plus forte raison te dépasser'', quand un certain Clément Tehini écrivait: ''tu es tellement fort que si tu te prenais au sérieux, tu allais deplacer des montagnes avec ta belle voix. Mais tu passes ton temps à te mettre dans les histoires de buzz qui ternisent ton image. Concentre-toi sur ta musique et tu verra''.