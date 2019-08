Gadji Celi revient à Abidjan: Tout sur les tractations en cours

Gadji Celi pourrait retrouver ses fans de la Côte d' Ivoire. Le "King" a lui-même annoncé son retour sur les bords de la lagune Ebrié. Le plus intéressant, c'est qu'une chanteuse ivoirienne se cache derrière le comeback de l'ex-capitaine des Éléphants de Côte d' Ivoire.

Gadji Celi rentre à Abidjan pour une femme

Depuis la chute de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, Gadji Celi s'est exilé en France où il vit depuis. Le retour à Abidjan de l'ancien footballeur ivoirien a maintes fois été annoncé avant d'être démenti. Anciennement président du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA), le chanteur était revenu sur les raisons de son exil lors d'une conférence-débat initiée par Abidjan.net il y a quelques années.

"Je ne peux pas choisir de m’exiler pour mon propre plaisir. Moi, j’étais en France lorsque je jouais encore au football, quand j’ai eu ma carte de résident pour une durée de dix ans. Je suis retourné au pays parce que la Côte d’Ivoire, c’est ma vie. J’aime mon pays. Je suis venu en exil parce qu’il y avait une insécurité totale après la crise post-électorale en Côte d’Ivoire. Je voudrais dire aux Ivoiriens que j’ai passé dix jours à Abidjan, après l’arrestation du président Gbagbo. J’ai été menacé de mort, c’est pourquoi je suis parti. La situation était devenue vraiment intenable pour moi et pour mes proches. On me menaçait de partout", avait expliqué Gadji Celi.

Suite à des démarches menées par ASalfo, lead vocal de Magic System, le footballeur-chanteur devait regagner la Côte d' Ivoire le 8 novembre 2012, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Finalement, Gadji Celi n'est pas rentré au bercail.

Mais des années plus tard, le champion d'Afrique 1992 annonce en personne son retour à Abidjan à l'occasion du concert de Claire Bahi, prévu le 30 août 2019 au Palais de la culture de Treichville. À travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Gadji Celi donne rendez-vous aux fans de la "Première dame" du couper décaler pour un show inédit. À l'en croire, la chanteuse l'a convaincu. Coup de pub ou le "King" revient effectivement à "Babi" ? Attendons de voir.