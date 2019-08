Un malheur frappe ASalfo: un de ses talents de THE VOICE, décédé

Jean Séverin, l'un des talents de l'édition 2016 de l'émission The Voice Afrique Francophone, est décédé au Maroc le mercredi 31 juillet 2019. La nouvelle de la disparition de ce jeune Ivoirien amoureux de la musique a créé la consternation sur la toile. Il a reçu un hommage émouvant.

The Voice, Jean-Séverin ne donnera plus de la voix

C'est la consternation actuellement dans la sphère musicale africaine. Jean Séverin, talent de la première édition The Voice Afrique Francophone, a définitivement posé le micro le mercredi 31 juillet 2019 au Maroc. Le jeune chanteur était âgé de seulement 25 ans. Sa mort a causé une onde de choc auprès de ses proches, mais également chez des acteurs du show-biz africain.

Jean Séverin a fait partie de l'équipe d' ASalfo à la première édition de The Voice Afrique Francophone. Le lead vocal du groupe zouglou Magic System a laissé un message d'adieu à son filleul. "Jean-Séverin, tu fus l’un de mes talents à la 1ère saison de THE VOICE pour qui j’avais une affection particulière , tu étais si attachant. La dernière fois qu’on s’était eu au téléphone, tu me disais que tu rêvais de faire la première partie de Magic System et on s’était promis de le faire à Casablanca. Hélas! Dieu en a disposé autrement. Tu vas nous manquer, Jean Séverin. Avec la Team ASalfo, nous sommes si tristes. Vas et repose en paix", a publié le "Gaou Magicien" sur son compte Facebook.

Le chanteur Lokua Kanza n'est pas resté indifférent face au décès de Jean Séverin. La star congolaise a exprimé sa profonde tristesse suite à cette mauvaise nouvelle. "Quelle tristesse nouvelle...Repose en paix Jean Séverin..., c'est trop trop tôt... Toutes mes condoléances à la famille", a publié Lokua Kanza sur les réseaux sociaux. Sur la toile, les amis de Jean Séverin ont tenu à apporter leur soutien à la famille du disparu par des messages très émouvants.