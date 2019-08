Quelque chose s'est passé entre Claire Bahi, Vetcho, Skelly et Beynaud

La go "Bobarafitini, Claire Bahi, qui est aujourd'hui l'une des baronnes du Couper decaler, a rélévé les conditions dans lesquelles elle est entrée dans la musique.

Claire Bahi ''Si je suis chanteuse aujourd'hui, c'est grace à ma défunte mère''

Elle est l'une des premières femmes à s'inviter dans le mouvement Couper decaler. Affichant une véritable confiance en elle, Claire Behi s'est révélée à la nation ivoirienne en affichant son petit postérieur avec son concept intitulé "Bobarafitini'' en 2008. S'en sont suivis de nombreux titres a succès tels que Loumouka, tiens ça, domolo décalé, avancer avancer et bien d'autres. Elle a egalement fait des featurings avec des artistes de renommée internationale tels qu'Arafat dj, Toofan, Mani Bella et plus récemment Wally Seck. Un succès rétentissant au point où Claire Bahi se fait donc appeler '' La première dame du Couper decaler ''

Un statut qu'acquiescent de nombreux acteurs du showbiz ivoirien à l'instar du promoteur de spectacle Souleymane Kamagaté dit L'homme Saga qui a envoyé un message fort à la talentuse artiste ivoirienne. ''Après 10 ans de carrière, cette artiste mérite d'être honorée, d'être célébrée pour tous ses bienfaits '', a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Et pourtant, les choses n'ont pas été aussi faciles pour Claire Bahi qui a aussi connu des moments de galère. Alors qu'elle vivait dans un petit studio à Yopougon Toits rouges avec sa defunte mère, c'est cette dernière qui va l’ encourager à se lancer dans la chose musicale: « Si je suis aujourd’hui chanteuse couper décaler, c’est grâce à ma défunte mère. C’est elle qui m’a encouragée alors qu’on vivait ensemble dans un studio de 20.000 Frs à Yopougon Toits Rouges, à faire la musique. Ma mère m’a dit un jour: «Ma fille, tu aimes beaucoup la chanteuse Maty Dollar, essaie de te lancer aussi et faire comme elle. Dans son morceau, il y a un Dj qui chante et elle reprend», a révélé Claire Bahi qui, convaincue par l'idée de sa mère, va donc décider d'en parler à son ami d’alors, devenu son manager : Kanté Farot qui l'a ensuite confiée à 3 jeunes acteurs du mouvement couper décaler. ''Kanté Farot est allé voir Vetcho Lolas et Skelly pour m’épauler dans la chanson et puis Serge Beynaud pour l’arrangement. Voilà les conditions dans lesquelles je suis entrée en studio pour chanter mon premier single « Bobarafitini »'', a ajouté Claire Bahi sur les antennes de vibe radio.

Notons que Claire Bahi sera en attraction le 30 Août prochain au Palais de la culture de Treichville où elle donnera un concert live pour célébrer ses 10 années de présence sur la scène musicale.