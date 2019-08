Après Arafat Dj, Emma Lohoues veut N. Tié, le footballeur de 18 ans

La jeune actrice ivoirienne, Emma Lohoues, est soupconnée d'avoir tenté de séduire le jeune footballeur ivoirien évoluant à Chelsea, Nicolas Tié.

Le football est l'un des meilleurs métiers au monde. Pratiqué des le bas âge, il fait de nombreux jeunes milliardaires à travers le monde. Et c'est tout logiquement que ces jeunes riches deviennent la proie des plus belles filles de la planète. Agé de seulement 18 ans, le jeune gardien de but ivoirien, Nicolas Tié, fait déjà partie de l'equipe professionnelle de Chelsea. Il a plusieurs fois été convoqué en selection avec les Eléphants seniors puis avec les espoirs (moins de 23 ans).

Cependant il serait la cible de la belle et séduisante actrice ivoirienne, Emma Lohouess, reputée pour être une séductrice de footballeurs. Après avoir été soupçonnée d'entretenir une relation amoureuse avec l'international ivoirien du Milan Ac, Franck Yannick Kessié, Emma Lohoues aurait donc décidé de faire tourner la tête à Nicolas Tié, a informé abidjanshow.com ce lundi matin.

A en croire le media people ivoirien, l'ex copine d'Arafat dj a tenté de se rapprocher à plusieurs reprises du footballeur lors de ses passages à Abidjan dans le cadre des regroupements de la sélection nationale. De plus, Emma Lohouess aurait même fait des avances au jenne Nicolas Tié mais celui-ci serait resté de marbre face à ces avances. Une décision très appréciée par des proches du Londonien qui ont decidé de protéger Nicolas Tié des griffes de la belle Emma Lohoues.

« Nicolas est très jeune. En plus, il ne connait pas la Côte d’Ivoire. Pour son jeune âge, nous devons l’épargner des vices qui minent le monde du showbiz en Côte d’Ivoire. Actuellement, il a besoin non seulement de s’adapter à l’environnement de son pays d’origine, mais aussi il doit se concentrer sur sa carrière qui s’annonce prometteuse. Nous ne voulons pas que son nom soit mêlé à des choses qui pourraient le perturber», a confié un proche du jeune footballeur. Pour sa part, Emma Lohoues ne s'est pas encore exprimée sur cette affaire.