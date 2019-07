Franck Kessié avoue : "Durant la première mi-temps, on passe à côté"

A quelques heures de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié a affirmé au micro de France 24, ne pas avoir peur des Fennecs.

Franck Kessié : ‘’Je peux encore faire beaucoup mieux’’

Franck Kessié croit que l'équipe de Côte d'Ivoire peut faire mieux. Les Eléphants seront aux prises avec les fennecs d’Algérie dans quelques heures dans le cadre des quarts de la Coupe d’Afrique des nations 2019 qui se déroule en Egypte. Une rencontre avant laquelle, l’ Algérie part avec les faveurs des pronostics au vu de l’impressionnant parcours des algériens. En effet, Ryad Mahrez et ses coéquipiers ont enregistré 4 victoires en autant de rencontres et ont inscrit un total de 9 buts contre aucun encaissé. Ce qui fait de la sélection algérienne, la meilleure attaque et la meilleure défense de cette compétition.

Des statistiques certes impressionnantes mais qui semblent ne pas troubler la sérénité des Eléphants de Côte d’Ivoire à l’instar du milieu de terrain de l’Ac Milan, Franck Kessié, qui l’a signifié dans une interview accordée à France 24. ‘’(...) C'est vrai que l’Algérie, c’est un gros morceau mais quand tu t’appelles la Côte d’Ivoire, tu n’as peur d’aucun adversaire’’, a-t-il soutenu.

Depuis le début de la compétition, la sélection ivoirienne est régulièrement critiquée pour son jeu insipide. Après les huitièmes de finale contre le Mali, les critiques sur les Eléphants se sont accentuées et plusieurs observateurs du football se sont étonnés de les retrouver en quarts de finale. A cette spéculation, Franck Kessié surnommé en Côte d’ Ivoire La panthère de Zébizékou, a affirmé qu'il ‘’n’est pas nécessaire de bien jouer tous les matches. Après, je trouve qu’on n’a pas été tant malmenés que cela. Durant la première mi-temps, on passe effectivement à côté, mais dans la deuxième période, on est présent dans l’impact. Mais finalement, c’est sûr qu’on s’en est bien sorti mais bon, c’est un match à élimination directe et tout ce qui compte, c’est de battre l’adversaire. C’est ce qu’on a fait’’, a-t-il ajouté.

Toutefois, Franck Kessié dit reconnnaitre tout de même qu’il peut encore compter dans cette compétition. ‘’À titre personnel, je ne suis pas satisfait parce que je sais que je peux encore faire beaucoup mieux, comme je le fais en club, au Milan AC. Quand tu joues dans une grande équipe européenne, il faut le montrer en sélection, donner un coup de main aux coéquipiers’’, a conclu l’ancien joueur du Stella Club d’Adjamé.