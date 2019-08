Affaire "Emma Lohoues-N. Tié": "Moi, sortir avec cet enfant de 18 ans?"

L'actrice ivoirienne Emma Lohoues a répondu aux rumeurs qui la soupçonnent de séduire le jeune footballeur ivoirien, Nicolas Tié.

Emma Lohoues envisage de saisir la justice

Pendant que le scandale sexuel entre Yao Kouassi Gervais et Yasmina Aka bat son plein, une autre affaire impliquant un autre footballeur ivoirien, defraie la chronique depuis lundi. En effet, il est reproché à l'actrice ivoirienne, Emma Lohoues, agé de 33 ans, d'avoir tenté de faire les yeux doux au jeune gardien de but, Nicolas Tié, agé de seulement 18 ans, et qui evolue à Chelsea. L'information a été donnée par le média people abidjanshow.com qui dit tirer cette information des proches du jeune Eléphant.

Très rapidement, cette nouvelle est parvenue à Emma Lohoues dont la réponse ne s'est pas fait attendre. ''C'est ce qu'on appelle diffamation non? OK'', a-elle publié sur sa page Facebook avant de publier un extrait du code pénal ivoirien tout-en mettant en exergue les articles 81 et 82 qui stipulent que la diffamation commise envers des particuliers, est punie d'une amende de 5 à 15 millions de fcfa... et aussi la publication des fausses informations, est punie d'une amende de 5 millions à 10 millions de fcfa. A travers ces deux publications, Emma Lohoues affiche ses intentions de saisir la justice.

Interrogée par ses followers qu'elle a surnommés ''Les Emaluv'' sur la véracité de cette information, Emma Lohoues a soutenu ne pas connaître Nicolas Tié, qu'elle considère d'aileurs comme un enfant. ''Je ne connais même pas cet enfant. Donc vraiment, ça ira loin. Je ne compte pas rigoler avec!'', a-t-elle rétorqué.

Notons que ce n'est pas la première fois qu'Emma Lohoues est impliquée dans un scandale amoureux avec un footballeur. Une rumeur avait circulé sur la toile en 2017, mettant à nu une rélation amoureuse entre elle et le milieu de terrain du Milan Ac Franck Kessié. Cette information avait été démentie par la belle actrice ivoirienne.