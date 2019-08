"Scandale sexuel": Yasmina Aka dévoile la face cachée de Gervinho

La blogeuse ivoirienne Eunice Zunon a dit sa part de vérité dans l'affaire entre le footballeur ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho et la chanteuse Yasmina Aka.

Le scandale sexuel impliquant l'international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho et la belle Yasmina Aka continue de faire des vagues dans l'univers du showbiz en Côte d'Ivoire. Alors que le virevoltant attaquant de Parme affiche un silence de cimétière depuis le déclenchement de cette affaire, les commentaires et interpretations fusent de partout. Toujours réactive en ce qui concerne l'actualité en Côte d'Ivoire, la web influenceuse, Eunice Zunon n'est pas restée muette face à ce scandale.

Contrairement à l'ensemble des internautes ivoiriens qui ont manifesté leur soutien à Gervinho, en s'attaquant à Yasmina Aka, la jeune blogeuse a plutot compati à la douleur de cette dernière . ''Yasmine a parlé d’attention, d’amour, elle a aussi dit : « Ne me trahis pas », c’est dans goutter là, elle est restée, voilà affaire. La pauvre était devenue folle amoureuse de son amant...Ce feuilleton là, ce n’est pas une affaire d’argent, Yasmine est tombée fan, c’est tout'', a-t-elle declaré à vibe radio avant de faire des remontrances à Yasmina Aka. « Ah ma sœur, fais gaf, ce n’est pas partout on dit ce genre de chose. Ça ne valait pas la peine de faire ce que tu as fait. Ce n’est pas tout on met sur les réseaux sociaux », a ajouté Eunice Zunon.

De son côté, Yasmina Aka n'abdique pas. Elle continue de se dechainer contre ses detracteurs qui la traitent de femme facile, de fille à scandales, de femme matérialiste et bien d'autres noms d'oiseaux. ''Vous pensez que comme j'ai eu des problèmes avec plusieurs personnalités, cela veut dire que j'ai tort ou que je ne suis pas bien. Si je suis victime de naïveté ou je manque de maturité par moment, il n'y a pas besoin de me blamer pour cela... Je trouve que vous êtes stupides...Ces personnes qui veulent jouer leur rôle de blogeurs ou de presentateurs radio à la c... là, c'est vous qui allez me dire de ne pas salir le nom de vos footballeurs.

Et donc parce qu'ils tirent le ballon pour vous, donc ils vont se permettre de tuer les enfants des autres. Moi, je ne suis l'enfant de ma mère aussi?'', a mertélé Yasmina Aka avant de repondre à toutes les personnes qui lui ont demandé d'apporter plus de preuves sur les accusations portées contre Gervinho. ''Vous pensez que Gervinho est bête. Il sait très bien qu'il est un footballeur international, qu'il est une grande tête. Et donc il prenait toujours la peine de me téléphoner quand il devait dire des choses délicates'', a-t-elle ajouté.