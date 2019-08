Fête de l'Indépendance, le vibrant hommage de Ouattara à Bédié

Alors que tout semble les opposer désormais, Alassane Ouattara a rendu un grand hommage à Henri Konan Bédié. C'était ce mercredi 7 août 2019, jour de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Le président Ouattara fait un clin d'oeil à Bédié

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Les deux leaders politiques ivoiriens, qui s'étaient alliés au sein de la coalition du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) contre Laurent Gbagbo lors de la présidentielle de 2010, ne parlent plus le même langage. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui s'attendait à un retour d'ascenseur après le soutien à l'élection (2010) et à la réélection (2015) du Président Ouattara à la Magistrature suprême, a décidé de créer une nouvelle plateforme de l'opposition pour conquérir le pouvoir d'État en 2020. D'où son rapprochement et surtout sa récente visite à Laurent Gbagbo à Bruxelles.

De son côté, le Président Ouattara s'active à rassembler le maximum de formations politiques au sein de la nouvelle entité politique, le RHDP unifié. Plusieurs personnalités issues des rangs du parti septuagénaire ont d'ailleurs pris fait et cause pour le parti présidentiel. Ainsi, les Présidents Ouattara et Bédié se livrent une guerre insidieuse et une lutte de positionnement à l'orée de la présidentielle de 2020.

Cependant, sans le vouloir certainement, Alassane Ouattara a rendu un bel hommage à Henri Konan Bédié, son désormais adversaire politique. En effet, pour les festivités officielles de la fête de l'indépendance dans la commune de Treichville, devant le Palais des Sports, sur le boulevard VGE, des dispositions particulières avaient été prises pour la circulation. L'armée ivoirienne avait pour ce faire informé la population, dès le mardi, de la fermeture des ponts Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle. Ainsi, la seule voie d'accès à la partie sud d'Abidjan pour les automobiles et autres engins motorisés était le pont Bédié. Tous les véhicules partant d'Adjamé ou du Plateau, et qui voulaient rallier Treichville, Marcory, Koumassi, Port-Bouët ou même Grand-Bassam devaient obligatoirement passer par le 3e pont, en s'acquittant du péage exigé pour le passage.

Ce pont portant le nom de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, a été inauguré, faut-il le rappeler, le 16 décembre 2014. L'ouvrir à une circulation intensive, tel que constaté à la veille et au jour de l'indépendance, constitue un véritable hommage, conscient ou inconscient, à la personne dont l'ouvrage porte le nom.