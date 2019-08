Alassane Ouattara prépare un vilain coup contre Henri Konan Bédié

Henri Konan Bédié a levé un coin de voile sur sa candidature à la présidentielle de 2020, récemment au cours d’une série d’interviews accordées à des médias occidentaux.

La candidature d’Henri Konan Bédié incertaine à la présidentielle de 2020

Président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié ne fait plus mystère de sa volonté de revenir aux affaires. A 85 ans, l’ancien chef de l’Etat ivoirien digère difficilement le coup d’Etat perpétré contre son régime en décembre 1999, précipitant ainsi son départ du pouvoir. Près de 20 après, Henri Konan Bédié se trouve encore apte à concourir à la magistrature suprême de la Côte d’Ivoire. « Si on me le demande, je suis un homme de service, un homme qui a suivi une tradition de don de soi, mais nous n’en sommes pas encore là », répond-il, dans une interview à Le Monde, à la question de savoir s’il comptait briguer la présidence de la République.

« Je suis un jeune parmi d’autres. En Afrique, il y a des présidents plus âgés que moi et si vous regardez à l’échelle du monde, ils sont encore plus nombreux. Le dirigeant de la Malaisie a plus de 90 ans. Tant que l’on a les ressources intellectuelles et physiques, je crois qu’il n’y a pas d’âge pour diriger un pays », justifie le « Sphinx de Daoukro ». Et Henri Konan Bédié n’a pas tort. Dans la nouvelle Constitution votée à l’issue du référendum de 2016, la limite d’âge initialement prévue pour 75 ans, a été purement et simplement retiré de l’article 35 de la Constitution, relatif à l’élection du président de la République.

Dès lors, plus aucune disposition ne devrait normalement entraver une probable candidature d’Henri Konan Bédié qui aura 86 ans en octobre 2020. Or, il se trouve que, dans l’interview bilan diffusée à la veille du 59è anniversaire de l’indépendance de la Côte d'Ivoire, le 06 août 2019, le chef de l’Etat Alassane Ouattara a annoncé une modification de l’actuelle Constitution. « Il est clair qu'il y a des choses à modifier dans la Constitution, mais ce n'est pas pour recaler des candidats » à la présidentielle de 2020, tente-t-il de rassurer.

Mais là où Alassane Ouattara donnera plus de précision sur ce projet, c’est lorsque, poursuivant, il dit : « Le président Bédié a 10 ans de plus que moi, il n’a pas dit qu’il est candidat. Il ne faut pas lui mettre des choses dans la bouche. Moi, je lui ai parlé. Il n’a pas dit qu’il est candidat », dira-t-il comme pour couper l’herbe sous les pieds de son aîné. Pourquoi Ouattara s’empresse-t-il à déclarer qu’Henri Konan Bédié n’est pas candidat là où le concerné, lui-même, dit que si la Convention de son parti lui demande d’être le candidat du PDCI, il accepterait volontiers ?

Que se passerait-il si Bédié était finalement le candidat déclaré du PDCI à la présidentielle de 2020 ? Le président Ouattara le pressent-il au point de vouloir introduire une modification de la Constitution ? Certes, le chef de l’Etat n’a pas donné de précisions sur les parties à modifier mais tout porte à croire que cette modification va porter essentiellement sur la question de la limite d’âge. Comme le dit l’adage : « Qui vivra, verra » !