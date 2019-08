Côte d'Ivoire : An 59, démonstration de force de l' armée ivoirienne

La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour l' armée ivoirienne d'étaler sa force de frappe et son savoir-faire. Et ce, à quelques 14 mois de l'élection présidentielle de 2020.

L' armée ivoirienne, du matériel, des hommes, du savoir-faire

Mercredi 7 août 2019, la Côte d'Ivoire tout entière célébrait sa huitième fête de l'indépendance sous l'ère Alassane Ouattara. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune de Treichville, devant le Palais des Sports, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing (VGE) en présence du Président de la République, Chef suprême des armées, du vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des présidents d’Institutions, des membres du Gouvernement, du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire et de plusieurs autres personnalités de haut rang.

L'occasion était donc opportune pour le Président Ouattara de faire montre de la force de frappe de l' armée ivoirienne. Dès l'arrivée du chef de l'État sur les lieux, sur le coup de 10 H 00, le Général de Division, Lassina Doumbia, Chef d'État-Major général des armées a salué en ces termes : "Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, je vous invite respectueusement à bien vouloir recevoir les honneurs militaires et à procéder à la revue des troupes constituées à cet effet."

Le décor étant planté, place au défilé militaire. L’armée de Terre, l’armée de l’Air, la Marine nationale, les Sapeurs-pompiers militaires, la Garde républicaine, la gendarmerie nationale, la Police nationale et les forces paramilitaires, à savoir la Douane, la Marine marchande, les Eaux et forêts, les gardes pénitentiaires, toutes les unités des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) étaient sorties pour faire des démonstrations à couper le souffle et rasséréner davantage la population civile ivoirienne et étrangère venue assister aux festivités. Des hélicoptères de guerre, des chars de combat, des armes de dernière génération à forte capacité de destruction... En un mot, toutes les poudrières ivoiriennes étaient quasiment vidées, ce mercredi, pour la présentation de l'artillerie de l' armée ivoirienne.

C'est donc dire que les paroles du président Alassane Ouattara relatives à la sécurisation de la prochaine élection présidentielle sont donc loin d'être fortuites.