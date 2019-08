Oscar le motard: ''La folie d'Arafat dj pour la moto vient de moi''

Le formateur d'Arafat dj à la moto, Oscar le motard, s'est exprimé après la mort de son frangin.

Oscar le motard: ''Il m'a dit qu'il arrêtait la moto mais..."

C'est malheureusement la triste nouvelle qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire et même dans le monde. Arafat dj est mort suite à un grave accident de moto. Et oui, la moto a finalement eu raison de Huon Ange Didier qui avait pourtant pris la décision d'abandonner la moto après avoir été victime de plusieurs accidents qui avaient failli lui couter la vie. Son tout dernier single intitulé ''moto moto'', selon lui, était une façon d'inciter les motars à plus de prudence.

Présent sur les antennes de la Rti, à l'emission d'hommage, Oscar le motard, l'un des fidèles compagnons d'Arafat dj, est revenu sur la passion d'Arafat dj pour la moto. ''Arafat, avant d'être un dj, il était déja motard. Nous nous sommes connus dans le domaine de la moto. Il était un ami, en même temps mon petit frère...Toute la folie d'Arafat pour la moto vient de moi. J'ai été son formateur. Un moment, il a dit qu'il arrêtait mais ces derniers temps, quand il est revenu de Paris, il a acheté 2 motos. Il ne m'a pas dit. Il m'a fait une surprise. Je suis arrivé dans son garage. J'ai vu les deux motos et il m'a dit :"voilà Oscar, je viens d'acheter la moto et je reprends la moto'', a soutenu Oscar qui est également revenu sur cette fameuse soirée du dimanche 11 août 2019.

''Nous avons fini le concert à Treichville vers 5 heures et il m'a appelé dans la soirée pour me demander de le rejoindre dans une cave aux 2 plateaux pour qu'on fasse un peu de moto. Je lui ai dit de m'accorder 10 minutes, le temps de m'apprêter et c'est quelques minutes plus tard qu'on me dit qu'il a eu un accident. Je suis venu rapidement sur les lieux. J'ai trouvé mon frangin par terre, franchement j'etais abimé. Le policier m'a demandé de rester pour le constat et après, je suis arrivé à l'hôpital. J'ai forcé pour entrer et j'ai trouvé mon ami dans un état bizarre; ça m'a serieusement touché'', a déclaré Oscar le Motard qui s'en veut amèrement d'avoir laissé Arafat continuer à pratiquer la moto.