Décès de Dj Arafat: Voici la réaction de Simone Gbagbo et Soro

La tragique disparition de l’icône mondial du coupé-décalé, Dj Arafat, de son vrai nom Houon Ange Didier, a fait réagir l’ancienne Première dame ivoirienne, Simone Ehivet Gbagbo et Guillaume Soro, ancien patron du parlement ivoirien.

Décès de DJ Arafat: Voici la réaction de Simone Ehivet Gbagbo et Guillaume Soro

La nouvelle du décès de la star du coupé-décalé, Houon Ange Didier connu sous le nom de DJ Arafat, a été accueillie tel un couperet, lundi 12 août 2019, laissant dans l’émoi et la consternation la population ivoirienne dans toute sa composante. À l’instar du monde du showbiz, les acteurs politiques ne sont pas restés en marge de cet élan de solidarité à l’endroit de la famille de l’illustre disparu.

Après le chef de l’État Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Kouadio Konan Bertin dit KKB et plusieurs acteurs politiques de premier plan, l’ex-première Dame Simone Ehivet Gbagbo a aussi exprimé sa compassion et présenté ses condoléances au monde culturel et à la famille biologique du défunt.

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès prématuré de Houon Ange Didier « DJ Arafat », icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne. Je présente mes sincères condoléances à sa mère, à ses enfants, à ses familles biologique et artistique ainsi qu’à tous ses fans. Mes prières les accompagnent durant cette douloureuse épreuve», a publié l’épouse de Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux.

Le patron du Comité politique, Guillaume Soro, se montrera également très attristé par cette disparition brutale du tonitruant Daishikan. « J’apprends avec tristesse et consternation que l’immense artiste ivoirien, mon jeune frère et ami DJ ARAFAT, n’a pas survécu aux blessures faisant suite à son terrible accident de moto à Abidjan. Une perte inoubliable pour l’art et la jeunesse en Côte d’Ivoire ! Mes profondes et fraternelles condoléances à sa famille, à toute la famille artistique et aux millions de fans que DJ ARAFAT avait à travers le monde ! Paix, Foi et Espérance pour l’âme du célèbre disparu ! », a-t-il écrit depuis Paris.

Dj Arafat a été victime d’un accident de circulation dans la nuit du dimanche 11 août 2019 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le lendemain, l’artiste est décédé des suites de ses blessures dans une clinique de la capitale.