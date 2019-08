Décès d'Arafat dj: Arnaud Jaguard fait de graves révélations

Le manager général d'Arafat dj, Arnaud Jaguard, s'est exprimé après la mort de son artiste.

Décès d'Arafat dj: Arnaud Jaguard: ''Nous ne voulons pas de médecins après la mort''

Quelques heures avant son spectacle du samedi dernier à la salle Yelams de Treichville, Arafat dj, avait fait une vidéo dans laquelle il affirmait être de plus en plus isolé et qu'il était l'objet d'un sabotage de la part de plusieurs personnes dont il a bien voulu taire les noms. Cependant, Arafat dj s'en était remis à ses fans pour la suite de sa carrière. ''La Chine, je n'ai que vous pour se soutenir. Ne laissez jamais personne mettre la honte sur moi'', avait declaré Arafat dj tout invitant ses chinois à se rendre massivement au Yelams qui était en réalité le tout dernier spectacle de son existence.

Les propos d'Arafat dj ont été enterinés par Arnaud Jaguard, son manager général, qui dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a craché ses verités . ''Arafat dj n'avait plus de spectacles dans son propre pays parce que certaines personnes ont mis tout en oeuvre pour ne plus que l'artiste puisse s'exprimer. Il y a eu des spectacles où l'artiste était invité mais ces mêmes personnes se sont interposées pour empêcher cela'', a déclaré Arnaud Jaguard qui dit avoir pris la décision d'organiser la tournée Moto moto dans le but de permettre à l'artiste de pouvoir faire sa propre promotion. ''Pouvez-vous imaginer qu'un ariste qui est une îcone en Côte d'Ivoire organise une tournée, et qu'il n'y ait aucun sponsor parce que ces mêmes personnes ont envoyé des mails à des structures pour ne pas qu'elles soutiennent Arafat dj'', a-t-il renchéri.

Arnaud Jaguard a revélé que de son vivant, il y avait des personnes qu'Arafat dj ne voulait pas voir, et il s'est offusqué de voir ces personnes prendre le devant des obsèques de Huon Ange Didier. ''De son vivant, vous étiez où lorsque certaines chaines de télé, des radios ou des structures l'ont boycotté. Et c'est maintenant vous allez venir vous jouer les médecins après la mort. Vous avez fait la même chose à Douk Saga, mais pour Arafat, vous n'allez pas atteindre vos objectifs'', a declaré Arnaud Jaguard qui a demandé à toutes les personnes voulant contribuer aux obsèques de l'auteur de moto moto de recourrir soit à la famille de l'artiste soit au manager général qu'il est.