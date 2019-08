Couper-Décaler: Arafat DJ avait prédit sa propre mort, voici comment

Le dernier single créé par Arafat DJ est Moto Moto. A travers ce concept, "l'étoile filante" du Couper-Décaler entendait sensibiliser tous les adeptes de motos à être plus prudents avec leurs engins. Et pourtant, c'est lors de l'une de ses parades qu'il a trouvé une mort tragique.

Arafat DJ, sa passion pour la moto l'a emporté

La vidéo du titre Moto Moto d' Arafat DJ est à ce jour à plus de 4 millions 700 mille vues sur Youtube. La star du Couper-Décaler avait d'ailleurs réalisé l'exploit d'enregistrer 2 millions de vues 48 heures après la publication sur les réseaux sociaux. Le succès inédit de ce nouveau concept auprès des « Chinois" (les fans d'Arafat) a amené le patron de la Yôrô gang à expliquer l'origine de son inspiration musicale, et surtout le message qu'il entendait faire passer auprès des mélomanes.

Lors d'une virée nocturne au VIP Discothèque Abidjan, le 10 mai dernier, le Daishikan s'était ainsi expliqué : « J’ai créé moto moto pour sensibiliser les motards à porter les casques». Il ajoute par ailleurs qu'il entendait réduire les accidents de motos par cette sensibilisation. Son concept avait par conséquent trouvé écho favorable auprès de ses fans qui mettaient un point d'honneur à l'écouter en boucle. « Mon son me plaît trop, c’est mon meilleur son... Et c’est le seul son qui me donne des vues incroyables grâce à vous ma China », s'était-il réjouit.

Seulement trois mois après la sortie de son dernier son single, l'inimaginable a fini par se produire. Dans la nuit de ce dimanche, DJ Arafat avait effectivement porté un casque comme il le demandait à ses fans. Il avait cependant, omis une autre règle de sécurité : celle de réduire la vitesse et d'être prudent sur ces engins à deux roues.

Mais hélas ! Roue en l'air, avec une vitesse vertigineuse en pleine rue, le boss de la Yôrô Gang a percuté un véhicule qui tournait à un carrefour. Le choc a été si violent qu'il fut projeté à des dizaines de mètres et sa moto complètement émiettée. Arafat DJ ne se relèvera plus jamais de cet énième accident car il a rendu l'âme le lundi 12 août à 8 h, à l'âge de 33 ans, comme son mentor Douk Saga.

Adieu l'artiste. Ses milliers de fans doivent toutefois retenir son message pour éviter de tomber dans les mêmes travers.

« J’ai créé moto moto pour sensibiliser les motards à porter les casques »