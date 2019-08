Jean Jacques Kouamé à Arafat DJ: "Je t'avais prévenu"

Les acteurs du monde de la culture et de la politique continuent de réagir à la mort tragique d' Arafat DJ, survenue le lundi 12 août 2019. Le chanteur de couper décaler a perdu la vie dans un accident de circulation impliquant sa moto. Jean Jacques Kouamé, l'un des précurseurs de ce rythme musical dont Arafat était devenu l'icône, a laissé un message plein de mystère.

L'étrange message de JJK à Arafat DJ

Arafat DJ n'est plus ! Houon Ange Didier a définitivement lâché les milliers de "Chinois" amoureux de sa musique. Le Yorobo a emprunté le chemin du non-retour et a traversé le rideau du temps. La moto qu'il affectionnait tant a eu raison du Zeus d' Afrique. La mort de ce jeune chanteur de 33 ans a créé une vive émotion en Côte d'Ivoire, mais également à travers tout le continent africain.

Le "président" de la Chine quitte ce monde le 12 août 2019 alors que Douk Saga mourait le 12 octobre 2006. Signe du destin ou simple coïncidence ? La question demeure. Jean Jacques Kouamé, l'un des fidèles lieutenants de Stéphane Doukouré, a rendu un vibrant hommage à Arafat DJ.

"Fils, tu es un chef !!! Malheureusement, tu es né dans un pays où le charisme et le talent d’un leader sont combattus et reconnus qu'après la mort. Sois en paix, pardonne à tous ceux qui t’ont fait du mal, c’est la vie. Je t’avais prévenu, c’est la jungle. La mort ne respecte personne et n’a peur de personne. Comme ton aîné Douk Saga, vous m’avez fait le coup !! Mais Dieu reste fidèle ! Condoléances à toute ta famille et à ceux qui ont cru en toi jusqu’à ta mort, et même à ta résurrection, la Chine populaire, tes vrais alliés !", a publié JJK sur sa page Facebook.

Notons qu'après l'accident d' Arafat DJ, Jean Jacques Kouamé avait écrit : "1 Pierre 5 - 8 (Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera), c’est la jungle fils. Que Dieu te protège contre tous tes persécuteurs. Force et courage à toi".

Tous ces messages de JJK ont un caractère mystérieux comme si l'auteur se doutait qu' Arafat DJ courait un danger.