Côte d'Ivoire: Décès d'Arafat DJ, ASalfo présente les "coupables"

Arafat DJ est décédé le lundi 12 août 2019 des suites d'un accident de la circulation. Actuellement en tournée hors de la Côte d'Ivoire, ASalfo a exprimé sa profonde tristesse à la disparition du "Zeus d'Afrique". Il s'exprimait sur RFI le mercredi 14 août.

Mort d' Arafat DJ, ASalfo accuse des "gens irresponsables"

La nouvelle du décès d' Arafat DJ est difficilement acceptée par ses fans, ses proches et tous les acteurs du showbiz africain. Deux jours après la disparition du Daishikan, les Ivoiriens espèrent sortir d'un mauvais rêve. Hélas ! Houon Ange Didier, de son vrai nom, a réellement rejoint Douk Saga, le créateur du couper décaler dans l'au-delà.

Des stars africaines ne cessent d'exprimer leur désarroi face au départ tragique du "président" de la Chine. Naturellement, ASalfo n'est pas resté indifférent à ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Lors de l'émission Appels sur l'actualité, diffusée ce mercredi sur RFI, le lead vocal de Magic System a reconnu que lui et Arafat DJ avaient des points de vue différents sur certains sujets.

"Il peut avoir une divergence dans notre manière de voir les choses. Peut être qu'on était diamétralement opposé par rapport à nos différentes visions, mais c'est quelqu'un, il faut reconnaitre, qui a marqué de son empreinte le mouvement couper décaler. C'est quelqu'un qui a su créer ses concepts. C'est vrai qu'on parle de ses frasques, mais il avait créé une vie autour de ces frasques-là", a confié le compagnon de Tino, Goudé et Manadja. Le zouglouman a laissé entendre que "Douk Saga a créé le couper décaler, mais c'est DJ Arafat qui l'a exporté avec ses amis... C'est une grosse perte".

Pour ASalfo, l'entourage d' Arafat DJ a failli et n'a pas su lui apporter l'encadrement nécessaire. "Il faut tirer aussi des enseignements de cette perte parce que moi je dis, et je le lui ai dit de son vivant, que l'entourage, ton équipe doivent être ceux-là mêmes qui doivent donner un coup de pouce à ta carrière, mais si tu as autour de toi des gens irresponsables, qui ne peuvent pas prendre la mesure de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, c'est sûr que ça va te mener à la perte. Ils l'ont poussé à ça jusqu'à la dernière minute, à le mettre sur une moto sans casque", a ajouté le chanteur.