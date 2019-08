Amadou Soumahoro quitte le Parlement pour 10 jours, les raisons

Amadou Soumahoro sera loin de l' Assemblée nationale pour une période dix jours. Le successeur de Guillaume Soro, élu le 7 mars 2019, va ôter les habits de chef de l'Hémicycle.

Amadou Soumahoro déjà en campagne pour le RHDP

Le président de l'Assemblée nationale a décidé de descendre dans l'arène avant la présidentielle d'octobre 2020. Amadou Soumahoro quitte l'hémicycle pour s'établir pendant dix jours dans la région du Worodougou, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. "Tchomba" y sera dans le cadre d'une tournée de mobilisation des militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir).

Le RHDP est déterminé à conserver le pouvoir d' État en 2020. Et pour cela, le parti dirigé par Alassane Ouattara n'entend pas céder un bout de parcelle à ses adversaires. C'est dans ce contexte qu' Amadou Soumahoro est en tournée dans le Worodougou du 15 au 25 août 2019. La mission de l'ancien secrétaire général par intérim du Rassemblement des républicains (RDR) est claire : quadriller la région en faveur des houphouëtistes d'autant plus que Guillaume Soro se fait menaçant.

Depuis sa sortie du RHDP et sa démission de la présidence de l' Assemblée nationale, Guillaume Soro est entré en guerre contre ses alliés d'hier. On se souvient que durant plus d'un mois, le député de Ferké (nord) a sillonné les villes et villages de la région septentrionale de la Côte d'Ivoire. Le président du Comité politique a ouvertement attaqué le régime d' Alassane Ouattara. Face à cette nouvelle menace, courant avril 2019, le RHDP a cru bon d'envoyer Amadou Gon Coulibaly afin de "rétablir la vérité".

Un peu plus de trois mois après, Amadou Soumahoro se lance à la conquête du Worodougou, une région que le député de Séguela connait bien. Le président de l' Assemblée parlementaire francophone (APF) a déjà mené des campagnes de sensibilisation et de mobilisation lors de la présidentielle de 2015 pour le candidat Alassane Ouattara. Ce fidèle du chef de l' État espère pouvoir convaincre les populations du Worodougou de porter leur choix sur le candidat du RHDP lors de la présidentielle de 2020.