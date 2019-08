Un dealer de 20 ans défie la police dans une prison

Un dealer de 20 ans vient d'être épinglé par la Police des stupéfiants et drogues de Gagnoa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire). Un élève de 20 ans, répondant aux initiales S.M, a été pris à la prison civile de ladite localité alors qu'il avait dissimulé dix boulettes de cannabis dans deux poissons.

Un dealer de 20 ans aux arrêts

À 20 ans, S.M, élève, ne rêve surement pas d'études et de diplômes. Ce jeune homme a préféré emprunter la voie de la facilité et du gain rapide. Au lieu de se concentrer sur les études afin d'engranger des diplômes qui pourront lui permettre de s'insérer dans la société ivoirienne, cet élève est plutôt devenu vendeur de drogue.

Il y a peu ce jeune dealer s'est rendu à la prison civile de Gagnoa pour rendre visite à un détenu. En réalité, l'élève n'avait aucune intention d'apporter le soutien encore moins le réconfort à un prisonnier. Bien au contraire, son seul objectif était d'écouler de la drogue.

S.M avait trouvé une stratégie bien ficelée. Selon les informations fournies par la Police des stupéfiants et drogues de Gagnoa, le visiteur indélicat avait en sa possession "un sachet noir contenant deux poissons" à l'intérieur desquels étaient dissimulées dix boulettes de cannabis. Le pot aux roses a été découvert et le jeune dealer a été appréhendé par les hommes de la Police des stupéfiants et des drogues.

Dans la même ville de Gagnoa, rapportent des sources policières, un fumoir situé en pleine cour dans un village a été démantelé le samedi 17 août 2019 par des agents de la Police des stupéfiants et des drogues. "Une dame a été interpelée avec en sa possession 90 plaquettes de tramadol 120 mg et 450 plaquettes de diazépam 5 mg soit 13 050 comprimés . Il s'agit de dame K.F, 32 ans , ivoirienne, commerçante", confie la police.