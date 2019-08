Cameroun : Naufrage du navire Austrheim à Bakassi, des disparus

Un drame a frappé le Cameroun, dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit du naufrage du navire Austrheim au large de Bakassi. La marine nationale poursuit ses opérations de sauvetage.

Navire Austrheim, un autre drame frappe les Camerounais

Le Cameroun continue d'être hanté par l’accident ferroviaire d’Éséka survenu le 21 octobre 2016 ayant causé 79 morts et 551 blessés. Environ trois ans après ce grave accident, les Camerounais ne sont pas encore remis de leurs émotions, qu'une autre tragédie frappe le pays de plein fouet. Il s'agit du naufrage, dans la nuit du 25 au 26 août 2019, du navire Austrheim, ayant à son près de 200 passagers. En provenance du Nigeria, le Navire Austrheim était en partance pour le Sud-ouest camerounais, une région anglophone.

Appelés à la rescousse, la Marine nationale et le Bataillon d'intervention rapide (BIR) Delta du Groupement Spécial de Protection du Champ pétrolier ont aussitôt investi les lieux pour lancer des opérations de sauvetage. Un bilan provisoire de cet accident fait état de 107 rescapés et 3 corps de femmes retrouvés. Les opérations se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants et repêcher les corps coincés encore dans l'épave du mastodonte.

Ce genre d'accident est monnaie courante dans les eaux intérieures à travers l'Afrique. Qui ne se souvient pas du naufrage du Joola, au Sénégal, le 26 septembre 2002, ayant causé 1 863 morts et disparus selon le bilan officiel, sans compter les naufrages des migrants africains dans la Méditerranée.