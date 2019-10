Après la mort d'Arafat: Tout change dans le Couper-décaler, les raisons

Deux mois après la mort de Dj Arafat, Debordo Leekunfa, Kédjevara, Dj Mix, Bebi Philip et Ariel Sheney ont pris une importante décison pour la survie du Couper décaler.

Après le décès d'Arafat: Debordo, Kédjevara, Dj Mix, Bebi Philip et Sheney veulent réhausser l'image du Couper-décaler

C'était le plus grand rêve de Dj Arafat de voir les artistes Couper décaler unis. Et près de deux mois après sa mort, les tenors de ce mouvement semblent en tiré les leçons et sont résolument déterminés à instaurer un climat de paix dans le Couper décaler. Pour joindre l'acte à la parole, Debordo Leekunfa, Kedjevara dj, Ariel Sheney, Dj Mix et Bebi Philip qui organiseront chacun un concert en cette fin d'année, ont décidé de se soutenir mutuellement afin que chacun de ces évènements, soit une parfaite réussite.

''Que toute la Côte d'Ivoire retienne que ces artistes que vous voyez ici présents prônent la paix. Nous nous sommes unis pour la paix dans le Couper décaler. Nous avons différents événements. Il serait préférable que nous soyons unis au nom du Couper décaler. Il faudrait qu'on s'accorde un soutien mutuel'', a affirmé Debordo Leekunfa avant de faire une précison.

''Vous savez, toute réconciliation est toujours pertubée. Moi Debordo, je ne me porte pas garant de cette réconciliation mais avec l'aide de Dieu, je sais qu'on va y arriver'', a déclaré Le Mimi au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu mercredi en présence d'Ariel Sheney, de Kedjévara et des représentants de Bebi Philip et Dj Mix.

''Nous avons perdu un grand monsieur, un leader du Couper décaler qui est dj Arafat. Nous pensons qu'il faut maintenant le laisser reposer en paix et évitez les débats sur ce sujet. Nous devons nous concentrer sur nos événements (...) Acceptons-nous malgré nos différences afin de rehausser l'image du couper décaler qui est en baisse depuis la mort de notre frère, Dj Arafat'', a soutenu Kedjevara.

Pour sa part, Ariel Sheney, le plus jeune des artistes présents, s'est dit favorable à cette initiative prise par ses ainés. ''C'est le Couper décaler. C'est ce qu'on fait. Le jour qu'il n'existera plus, on ne saura plus quoi faire. Et pour qu'il existe toujours, je pense que l'amour est le premier facteur. Je suis pour tout ce qui va dans la lignée de la réconciliation'', a ajouté le Colonel Lobofouè.

Notons que le concert d'Ariel Sheney aura lieu le 2 Novembre 2019, celui de Kedjévara aura lieu le 30 novembre. Debordo Leekunfa célébrera ses 15 ans de carrière le 20 Décembre. Dj Mix aura son concert le 22 Décembre et Bebi Philip le 29 Décembre.