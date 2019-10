Ce qu'Affi N’guessan et le nouvel ambassadeur américain se sont dit

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, Son Excellence Richard Keith Bell, était l’hôte, lundi 21 octobre 2019, de Pascal Affi N’guessan, président du Front populaire ivoirien(FPI).

Processus électoral : Pascal Affi N’guessan et S. E. Richard Keith Bell, nouvel ambassadeur des USA en Côte d’Ivoire, se sont parlé

L’honorable Pascal Affi N’guessan, président du FPI, a reçu en audience, lundi 21 octobre 2019, au siège de son parti sis à Cocody-Les deux Plateaux Vallons, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, S. E. Richard Keith Bell.

À cette rencontre de prise de contact, les deux personnalités ont longuement échangé sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité sociopolitique ivoirienne. Notamment sur la question du processus électoral, un sujet qui divise profondément pouvoir et opposition à quelque un an de la prochaine élection présidentielle.

«Son Excellence est venue pour qu’on fasse connaissance, pour que nous nous connaissions, pour qu’il ait aussi une idée de la composition de la direction du parti, de notre vision et de notre appréciation par rapport à des questions d’actualité (…) Le processus électoral est une question qui a été abordée logiquement, ainsi que d’autres sujets », a indiqué M. Affi au terme de cette audience.

Les États-Unis, a rappelé le député de Bongouanou, sont étroitement liés au processus démocratique en Côte d’Ivoire, surtout dans le processus de sortie de crise. Il apparaît donc nécessaire que le nouvel ambassadeur s’informe auprès de personnes disponibles et crédibles, des réalités sociopolitiques et économiques du pays.

« C’est une bonne chose », s’est réjoui le président du FPI, avant de poursuivre: « Il faut qu’il trouve en face des interlocuteurs disponibles, crédibles et sur lesquels les États-Unis peuvent aussi compter pour que ses efforts aboutissent aux résultats escomptés. C’est-à-dire, la paix, la stabilité et la démocratie dans notre pays », a fait savoir l’ancien directeur de Cabinet de Laurent Gbagbo.

«Je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis d’Amérique. Je viens d’arriver. Je fais le tour, je rencontre beaucoup de personnalités. Je remercie M. Affi N’Guessan de m’avoir reçu avec beaucoup de dirigeants de son parti», a pour sa part indiqué S.E.M Richard Keith Bell.

Le diplomate américain a officiellement présenté ses lettres de créance au chef de l’État Alassane Ouattara, le jeudi 10 octobre dernier au Palais de la présidence au Plateau.

Il avait, à l’occasion, rappelé au chef de l’exécutif ivoirien, l’intérêt que porte son pays, les États-Unis, pour les questions de démocratie et de crédibilité des élections, et aussi de bonne gouvernance.

« Le peuple et le gouvernement américains sont convaincus que les élections démocratiques, libres et paisibles, renforcent la stabilité, et qu’il en va de même avec la bonne gouvernance inclusive et respectueuse des droits des individus », avait poursuivi le diplomate.