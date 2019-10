«Faux, Affi N'Guessan ne s'est pas rendu chez Blé Goudé» (FPI)

Le FPI proche de Pascal Affi N'Guessan s'est inscrit en faux quant à la rumeur sur la rencontre avortée entre son président et Charles Blé Goudé. Le SGA du FPI chargé de la Communication et du marketing politique, Jean Bonin Kouadio, a apporté un démenti formel à cette information.

Affaire rencontre avortée Affi - Blé Goudé: Le FPI apporte un démenti

Des rumeurs persistantes relayées sur les réseaux sociaux informaient d'une rencontre entre Pascal Affi N'Guessan et Charles Blé Goudé à La Haye. Mais cette rencontre n'aurait finalement pas eu lieu.

Pour le Front populaire ivoirien, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une information non fondée. Jean Bonin Kouadio, Secrétaire Général Adjoint, chargé de la communication et du marketing politique du parti a donc tenu à rétablir la vérité.

« À l’occasion de son récent voyage en Belgique en vue d’œuvrer au développement de la région du Moronou qu’il préside, l’honorable Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, n’avait pas prévu de se rendre en Hollande en vue d’une rencontre avec le président du Cojep, Charles Blé Goudé, à qui il a toujours témoigné sa compassion et son soutien dans l’épreuve judiciaire qu’il traverse », a déclaré le collaborateur de l'ancien Premier ministre ivoirien, avant de préciser :

« Aussitôt qu’une visite sera programmée la direction du FPI en informera la presse par voie de communiqué notamment sur le site internet officiel du président Affi qui est Affi N'Guessan Comm et sur le site du parti : www.fpi-ci.com. ».